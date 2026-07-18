Giuliano Simeone e Irene Ariza decidieron mostrar cómo es puertas adentro la casa donde conviven en Madrid, y el resultado sorprendió por su diseño de interiores cuidado hasta el más mínimo detalle.
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A través de las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales, se pudo conocer que cada ambiente fue pensado para el día a día. Los muebles de líneas rectas, las superficies despejadas y la combinación de blancos, beige y madera le dan a la propiedad una sensación de amplitud que se repite en todos los rincones de la casa.
EL LIVING Y EL DORMITORIO, LOS AMBIENTES MÁS DESTACADOS
En el living, un sofá amplio en tonos claros funciona como el centro del espacio, acompañado por mesas auxiliares minimalistas y un mueble curvo de madera que sostiene el televisor y algunos objetos personales, como fotos familiares y velas. Los ventanales de gran tamaño potencian la entrada de luz natural y conectan visualmente el interior con el exterior. Además, la casa cuenta con un sector especialmente pensado para las mascotas de la pareja, integrado sin romper la estética general.
El dormitorio principal, por su parte, sigue la misma línea que el resto de la vivienda: una cama completamente blanca combinada con un respaldo en tonos arena y paneles verticales que suman textura. La iluminación indirecta y la ausencia de objetos de más terminan de darle a este ambiente un aire de hotel boutique.
LA COCINA, EL JARDÍN Y EL RINCÓN FUTBOLERO
La cocina mantiene la misma paleta de la casa, con muebles blancos combinados con alacenas de madera clara y electrodomésticos integrados, mientras que en el exterior la pareja armó un espacio de relax con sillones claros, almohadones grandes y plantas que refuerzan el contacto con la naturaleza.
Uno de los sectores más llamativos de la propiedad es el cuarto de entretenimiento, decorado con luces LED en tonos rojizos y objetos vinculados al Atlético de Madrid, el club donde juega Simeone. Es el único ambiente que rompe con la sobriedad del resto de la casa y deja ver el costado más personal e hincha del futbolista.