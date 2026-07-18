Giuliano Simeone e Irene Ariza decidieron mostrar cómo es puertas adentro la casa donde conviven en Madrid, y el resultado sorprendió por su diseño de interiores cuidado hasta el más mínimo detalle.

A través de las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales, se pudo conocer que cada ambiente fue pensado para el día a día. Los muebles de líneas rectas, las superficies despejadas y la combinación de blancos, beige y madera le dan a la propiedad una sensación de amplitud que se repite en todos los rincones de la casa.

El cálido hogar de Giuliano Simeone e Irene Ariza

EL LIVING Y EL DORMITORIO, LOS AMBIENTES MÁS DESTACADOS

En el living, un sofá amplio en tonos claros funciona como el centro del espacio, acompañado por mesas auxiliares minimalistas y un mueble curvo de madera que sostiene el televisor y algunos objetos personales, como fotos familiares y velas. Los ventanales de gran tamaño potencian la entrada de luz natural y conectan visualmente el interior con el exterior. Además, la casa cuenta con un sector especialmente pensado para las mascotas de la pareja, integrado sin romper la estética general.

Giuliano Simeone e Irene Ariza, en el living de su casa en Madrid, junto a sus mascotas

El dormitorio principal, por su parte, sigue la misma línea que el resto de la vivienda: una cama completamente blanca combinada con un respaldo en tonos arena y paneles verticales que suman textura. La iluminación indirecta y la ausencia de objetos de más terminan de darle a este ambiente un aire de hotel boutique.

LA COCINA, EL JARDÍN Y EL RINCÓN FUTBOLERO

La cocina mantiene la misma paleta de la casa, con muebles blancos combinados con alacenas de madera clara y electrodomésticos integrados, mientras que en el exterior la pareja armó un espacio de relax con sillones claros, almohadones grandes y plantas que refuerzan el contacto con la naturaleza.

Giuliano Simeone e Irene Ariza mostraron rincones de su casa en Madrid a través de sus redes sociales

Uno de los sectores más llamativos de la propiedad es el cuarto de entretenimiento, decorado con luces LED en tonos rojizos y objetos vinculados al Atlético de Madrid, el club donde juega Simeone. Es el único ambiente que rompe con la sobriedad del resto de la casa y deja ver el costado más personal e hincha del futbolista.