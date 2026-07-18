María Becerra volvió a mostrar su costado más íntimo y familiar. En el nuevo documental sobre René Favaloro producido por Resumido, la artista dejó por un momento los escenarios para sentarse frente a su papá, Pedro Becerra, reconocido cardiólogo, y repasar junto a él una historia familiar atravesada por la vocación médica y el legado del histórico cardiocirujano argentino.

En la charla, María se convirtió en entrevistadora y le hizo preguntas cargadas de afecto a su padre, con quien reconstruyó anécdotas de sus inicios en la medicina y de una delicada intervención cardíaca que lo marcó para siempre.

La cantante entrevistó a su padre para el documental "Favaloro: el último prócer" Fuente: Resumido / Captura de video

El resultado fue un ida y vuelta emotivo, que dejó en evidencia el vínculo profundo entre ambos y el respeto que la cantante siente por la trayectoria de su papá.

LA DEDICACIÓN DE PEDRO BECERRA, SEGÚN SU HIJA

Durante la entrevista, María le recordó a su padre lo querido que era en su barrio y en el ámbito de la salud: “La verdad que muy querido por el barrio, por los hospitales, por las clínicas, por tus alumnos en la universidad”, le dijo, visiblemente conmovida.

También rescató la enorme carga horaria que sostuvo durante años: “Me acuerdo que cuando yo era chica vos tenías siete trabajos y también atendías en casa”.

María Becerra junto a su papá, Pedro Becerra, en el documental sobre Favaloro Epígrafe: La cantante entrevistó a su padre para el documental "Favaloro: el último prócer" Fuente: Resumido

La cantante contó, además, una particularidad que refleja el compromiso de su papá con sus pacientes: el teléfono de la casa familiar era el mismo al que recurrían quienes necesitaban atención médica. “Soy fiel testigo de que el número al que nos llamaban nuestros familiares era el mismo al que llamaban los pacientes y el teléfono siempre lo atendía”, relató, destacando la calidez con la que su padre transmitía tranquilidad a cada paciente.

LAS VISITAS A DOMICILIO QUE RECUERDA MARÍA BECERRA

Otro de los pasajes más emotivos del documental fue cuando María recordó las visitas domiciliarias que su papá hacía incluso de madrugada: “Me acuerdo también que hacías domicilios todo el tiempo y por ahí algún familiar se asustaba y era la noche”. Y agregó, con admiración: “Vos venías recansado, te levantabas a las 05.00 h a trabajar y sin embargo te ibas a las 22.00 h a la casa de un vecino a tranquilizar a quien sea a estar ahí presente y nada de eso. La verdad que habla mucho del tipo de persona que sos”.

La cantante entrevistó a su padre para el documental "Favaloro: el último prócer" Fuente: Resumido / Captura de video

Con este testimonio, María Becerra dejó en claro que, más allá de su carrera musical, el ejemplo de esfuerzo y entrega de su padre sigue siendo una de sus mayores influencias, en sintonía con los valores que impulsó Favaloro a lo largo de su vida.