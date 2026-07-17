El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y anticipó un viernes con lluvias, ráfagas de viento y una mejora gradual hacia el final del día.

La temperatura oscilará entre los 18°C y los 23°C, con cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada.

A qué hora llueve este viernes 17 de julio en Buenos Aires

Según el pronóstico oficial del SMN, la mañana será el momento de mayor inestabilidad, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100%.

Durante la tarde continuarán los chaparrones, aunque con menor intensidad y una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%.

Por la noche, el tiempo comenzará a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Cómo estará el viento

El viento soplará del sector norte durante la mañana, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Con el correr de las horas, rotará al noroeste y luego al sur, disminuyendo progresivamente su intensidad.

Pronóstico extendido

El SMN anticipa un descenso de la temperatura durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de 14°C y una máxima de 18°C, mientras que el domingo el termómetro bajará aún más, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C, marcando el regreso de un ambiente más fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires.