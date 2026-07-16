El Día del Amigo es una de esas fechas que, año tras año, logra reunir a personas que quizás no se ven con frecuencia, pero que siguen ocupando un lugar importante.

El próximo 20 de julio, miles de argentinos volverán a organizar cenas, asados, picadas y brindis para celebrar esos vínculos elegidos que atraviesan el tiempo.

Y si bien compartir un momento sigue siendo el mejor regalo, cada vez más personas buscan acompañar ese encuentro con un obsequio que tenga un significado especial.

Este 2026, las tendencias apuntan a regalos con valor emocional: desde vinos para compartir durante la reunión hasta joyas que simbolicen recuerdos y experiencias compartidas.

Un vino para brindar juntos, una de las opciones que gana terreno

Si el plan incluye una comida o una reunión en casa, regalar una buena botella se mantiene entre las alternativas más elegidas. La diferencia está en apostar por etiquetas que también cuenten una historia.

En esa línea, Di Nobile Wines propone celebrar con su línea La Arboleda, elaborada en el Valle de Uco. La colección incluye un Chardonnay 2025 para comenzar el encuentro, un Malbec 2023 pensado para acompañar la sobremesa y un Blend 2024 ideal para el brindis de cierre, con vinos creados por el enólogo Antonio Más junto a sus hijos.

Foto: prensa

Blends que simbolizan amistades que se complementan

Otra tendencia que aparece este año es elegir vinos cuyo concepto acompañe el espíritu de la fecha.

Es el caso del Blend Reserva 2023 de Pulsión Wine, elaborado con Malbec y Cabernet Sauvignon de Luján de Cuyo. La propuesta busca representar esas amistades donde cada personalidad aporta algo diferente y, juntas, logran un equilibrio único.

Con doce meses de crianza en barrica, el vino ofrece notas de frutas negras maduras, especias y taninos redondos, convirtiéndose en una opción ideal para compartir durante un asado o una cena entre amigos.

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Espumantes y tintos para acompañar cada momento del encuentro

Otra alternativa para quienes quieren llegar con un regalo útil es pensar en el momento del brindis.

Desde Bodega Domiciano recomiendan tres etiquetas según cada instancia de la reunión: un Extra Brut para recibir a los invitados, el Cosecha Nocturna Malbec para acompañar la comida y el Reserva Nocturna Cabernet Franc para esa charla que suele extenderse hasta el final de la noche.

La propuesta refleja la filosofía de la bodega mendocina, reconocida por realizar sus cosechas durante la noche para preservar la frescura de las uvas.

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Regalos personalizados que se transforman en recuerdos

Más allá de la gastronomía, otra de las tendencias que sigue creciendo es regalar objetos con un significado personal.

En ese sentido, Pandora propone celebrar el Día del Amigo con charms, collares, anillos y aros que permiten representar viajes, momentos compartidos o experiencias importantes entre amigos. La idea es que cada pieza funcione como un recuerdo que pueda acompañar a quien la recibe todos los días.

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Además, durante esta temporada, la marca ofrece promociones especiales dentro de su Mid Year Sale, facilitando encontrar opciones para distintos presupuestos.

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La tendencia de este Día del Amigo: regalar experiencias y emociones

Más allá del valor económico del regalo, este 20 de julio la consigna parece repetirse: elegir detalles que acompañen el momento compartido.

Una botella que se abre durante una sobremesa, una joya que recuerde un viaje o un objeto que represente una historia en común terminan teniendo un valor que va mucho más allá del obsequio en sí.

Porque, al final, el mejor regalo para el Día del Amigo sigue siendo el mismo de siempre: encontrar un motivo para reunirse y brindar por quienes eligieron quedarse.