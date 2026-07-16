Los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejaron una escena tan inesperada como comentada. Circuló un video en el que se ve a Antonela Roccuzzo compartiendo un abrazo con un campeón de Gran Hermano en el palco del Mercedes-Benz Stadium.

Antonela Roccuzzo, muy emocionada durante la semifinal ante Inglaterra. Fuente: Captura TyC Sports

El amigo de Antonela era Esteban "Bam Bam" Morais, el ganador de Gran Hermano 2017. El propio Bam Bam confirmó la buena relación y la asoció a un origen compartido con el capitán argentino: contó que comparte amistades rosarinas con Leo, lo que explicaría la cercanía con el círculo íntimo del futbolista.

El sorpresivo acercamiento entre Antonela Roccuzzo y un ex Gran Hermano. Bam Bam festejando con Antonela Roccuzzo en el palco Crédito: LAM

LA EMOCIÓN DE ANTONELA ROCCUZZO EN LA SEMIFINAL

Más allá de la anécdota, la postal se dio en un contexto muy especial para Antonela Roccuzzo. La rosarina no pudo contener las lágrimas en la tribuna mientras la Selección remontaba el partido frente a Inglaterra, en una definición que estuvo lejos de ser sencilla para el equipo de Lionel Scaloni.

La emoción de Antonela Rocuzo y con Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, en el palco.

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