La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que le dio el pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también se vivió con una enorme intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Una vez más, la producción del reality hizo una excepción y permitió que los participantes rompieran el aislamiento para seguir el encuentro en vivo, un momento que terminó con una celebración inolvidable.

Así reaccionó la casa de Gran Hermano al triunfo de Argentina. Video de Telefe.

Así reaccionó la casa de Gran Hermano al triunfo de Argentina

Todos los jugadores se reunieron en el living frente al televisor, vestidos con camisetas de la Selección Argentina y con la casa especialmente decorada para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

La tensión se apoderó de la casa durante buena parte del encuentro, pero el clima cambió por completo cuando Enzo Fernández marcó el empate parcial para el 1 a 1. El grito de gol hizo estallar a todos los participantes, que comenzaron a cantar y a ilusionarse con la clasificación.

Sin embargo, la explosión definitiva llegó minutos después. El gol de Lautaro Martínez, tras una asistencia de Lionel Messi, desató una verdadera fiesta dentro de la casa más famosa del país.

Gritos, abrazos y lágrimas por la clasificación a la final

Apenas la pelota entró al arco, los participantes saltaron de sus asientos y se fundieron en abrazos para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial.

Por unos minutos, las diferencias propias del juego quedaron de lado: amigos y rivales dentro del reality festejaron juntos el histórico triunfo, mientras algunos no pudieron contener la emoción y terminaron entre lágrimas.

Las imágenes reflejaron la misma pasión que se vivió en millones de hogares argentinos durante una noche inolvidable para la Selección.

Ahora, la expectativa dentro y fuera de la casa está puesta en la gran final del domingo 19 de julio, cuando Argentina buscará el bicampeonato del mundo frente a España.