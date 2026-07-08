Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada, se convirtió en tendencia en X tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, debido a sus críticas hacia Lionel Messi.

El participante cuestionó el rendimiento del capitán argentino y sus declaraciones generaron una ola de repudios en las redes sociales.

Argentina derrotó 3-2 a Egipto después de remontar un 0-2 y, con este resultado, se clasificó a las semifinales del Mundial.

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi en Gran Hermano: qué dijo (video de Telefe)

QUÉ DIJO MANUEL IBERO DE LIONEL MESSI EN GRAN HERMANO

Manuel Ibero: -En el 2022 no se jugó así y era otro Messi.

Yipio: -No vas a comparar cómo empezó Messi este Mundial. Yo también buscaría a Messi si empezó como empezó…

Manuel: -Messi ya no está al nivel que estaba antes.

Yipio: -No me podés decir eso, después de que metió el gol y…

Andrea del Boca: -Quizás es el último Mundial de Messi y hay que homenajearlo.

Yipio: -Hoy Messi estuvo rodeado por tres jugadores todo el tiempo. Así y todo logró meter un gol; que digas que no está en el mismo nivel que antes, no.

Manuel: -El Messi del 2022 se podía sacar a tres tipos de encima; el Messi de ahora no.

QUÉ PREFIERE MANUEL IBERO: VER A ARGENTINA CAMPEONA DEL MUNDO O GANAR GRAN HERMANO

En ese contexto, Manuel Ibero volvió a sorprender con otra respuesta. Cuando le preguntaron si prefería ganar Gran Hermano o viajar gratis para ver la final del Mundial con la Selección Argentina consagrándose campeona, respondió sin dudar:

“Ganar Gran Hermano. Muy endulzado todo. Prefiero ganar Gran Hermano”.

El video se viralizó rápidamente en X, donde muchos usuarios lo cuestionaron por sus opiniones sobre Messi e incluso lo calificaron de “anti-Messi”.

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi y las redes sociales lo destrozaron (capturas de X y Telefe)

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi y las redes sociales lo destrozaron (capturas de X y Telefe)

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi y las redes sociales lo destrozaron (capturas de X y Telefe)

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi y las redes sociales lo destrozaron (capturas de X y Telefe)