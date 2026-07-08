Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada, se convirtió en tendencia en X tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, debido a sus críticas hacia Lionel Messi.
El participante cuestionó el rendimiento del capitán argentino y sus declaraciones generaron una ola de repudios en las redes sociales.
Argentina derrotó 3-2 a Egipto después de remontar un 0-2 y, con este resultado, se clasificó a las semifinales del Mundial.
Más sobre este tema
QUÉ DIJO MANUEL IBERO DE LIONEL MESSI EN GRAN HERMANO
Manuel Ibero: -En el 2022 no se jugó así y era otro Messi.
Yipio: -No vas a comparar cómo empezó Messi este Mundial. Yo también buscaría a Messi si empezó como empezó…
Manuel: -Messi ya no está al nivel que estaba antes.
Yipio: -No me podés decir eso, después de que metió el gol y…
Andrea del Boca: -Quizás es el último Mundial de Messi y hay que homenajearlo.
Yipio: -Hoy Messi estuvo rodeado por tres jugadores todo el tiempo. Así y todo logró meter un gol; que digas que no está en el mismo nivel que antes, no.
Manuel: -El Messi del 2022 se podía sacar a tres tipos de encima; el Messi de ahora no.
Más sobre este tema
QUÉ PREFIERE MANUEL IBERO: VER A ARGENTINA CAMPEONA DEL MUNDO O GANAR GRAN HERMANO
En ese contexto, Manuel Ibero volvió a sorprender con otra respuesta. Cuando le preguntaron si prefería ganar Gran Hermano o viajar gratis para ver la final del Mundial con la Selección Argentina consagrándose campeona, respondió sin dudar:
“Ganar Gran Hermano. Muy endulzado todo. Prefiero ganar Gran Hermano”.
El video se viralizó rápidamente en X, donde muchos usuarios lo cuestionaron por sus opiniones sobre Messi e incluso lo calificaron de “anti-Messi”.