Pese al aislamiento de los participantes, la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también llegó a Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, un confuso y polémico comentario de Leandro Nigro sobre Lionel Messi lo puso en el centro de las críticas en las redes sociales.

"Es una verga Messi“, lanzó el joven influencer durante el partido entre Argentina y Austria, luego de que el capitán de la Selección fallara un penal. Minutos más tarde, el propio Leo se reivindicó al convertir el gol que selló la victoria argentina por 2 a 0.

Gran Hermano: el comentario sobre Messi que desató una ola de críticas

El fragmento se volvió viral y los usuarios no tardaron en cuestionar duramente al participante, que ingresó al reality hace apenas un mes.

Gran Hermano: el polémico comentario sobre Lionel Messi que desató una ola de críticas (captura de X y Telefe)

Gran Hermano: el polémico comentario sobre Lionel Messi que desató una ola de críticas (captura de X y Telefe)

POLÉMICO COMENTARIO DE NIGRO SOBRE MESSI EN GRAN HERMANO

Desde El Debate de Gran Hermano, Santiago del Moro aprovechó la presencia de Titi, la más reciente eliminada, para consultarle sobre la situación.

"¿Lo dijo o no lo dijo?“, preguntó el conductor de Telefe. "Para mí lo dijo", respondió la exparticipante.

Indignada, Eliana Guercio fue aún más contundente: "Dijo algo peor, pero cómo nadie le tiró un almohadonazo“.

Aunque aseguró haber escuchado el comentario en ese momento, Titi aclaró: "Yo dije: ‘¿Lo dijo o lo pensó?’. Había mucha gente hablando y no entendí si era un chiste. Yo lo tenía de espaldas“.

Finalmente, Gastón Trezeguet confirmó que la desafortunada frase sobre Messi existió y que en el video viral se escucha con claridad. "No, yo no sé si dijo que Messi era una mierda o una verga“, cerró el panelista.