El look coordinado entre padres e hijos se posiciona como una de las tendencias más tiernas en las redes sociales, y Alex Caniggia no se quedó atrás con esta propuesta estilística. A través de las historias de Instagram de Melody Luz, el empresario compartió un adorable momento junto a su hija Venezia, donde ambos lucieron outfits en tonos rosa y blanco que conquistó a los seguidores de la familia.

La coordinación de looks familiares se ha convertido en un fenómeno viral entre celebridades argentinas, especialmente aquellas que desean mostrar la conexión con sus hijos en redes sociales.

En esta oportunidad, Alex Caniggia optó por un sweater rosa pastel con pantalones blancos, mientras que su pequeña Venezia eligió un vestido rosa que complementaba perfectamente la propuesta del empresario. La química y naturalidad con la que posaron ante la cámara generó cientos de interacciones y comentarios positivos en las plataformas digitales.

Caniggia y Venezia posan juntos con coordinados outfits en tonos rosa y blanco frente a un automóvil

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