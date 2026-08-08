La ciudad de Rosario amaneció conmocionada este sábado tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ocurrida a las 2 de la mañana en una clínica local. Mientras familiares y allegados se acercaron al lugar, todas las miradas se posaron en el inminente regreso del capitán de la Selección argentina con su familia.

Según información que dieron en TN en las últimas horas, Lionel Messi habría abordado un vuelo privado identificado como N776MA, que despegó desde Fort Lauderdale a las 11:20 de la mañana. El trayecto, de 6.880 kilómetros y una duración estimada de 8 horas y 29 minutos, tiene como destino el aeropuerto de Rosario.

A QUÉ HORA LLEGA LIONEL MESSI Y SU FAMILIA A ROSARIO

De acuerdo a la información que dio Lucas Jerez en el vivo de TN, el avión que traslada a Messi estaría aterrizando en Rosario alrededor de las 20:57, es decir, cerca de las 21 de este sábado. El arribo del futbolista se espera en medio de un fuerte hermetismo y con un operativo especial en el aeropuerto local.

Leo Messi durante el Mundial 2026 (Foto: Instagram @leomessi).

LA HISTORIA DE AMOR DE JORGE MESSI Y CELIA CUCCITTINI

La historia amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini estuvo atravesada por el esfuerzo y las decisiones que tomaron como familia para acompañar el crecimiento de Lionel. Desde los primeros años de Leo, ambos estuvieron muy involucrados en su desarrollo futbolístico y afrontaron importantes dificultades económicas para sostener el tratamiento que necesitaba por su déficit de la hormona de crecimiento.

El sueño de verlo triunfar en el fútbol implicó sacrificios que fueron mucho más allá de lo deportivo. Cuando apareció la posibilidad de que Messi viajara a España para probarse en el Barcelona, la familia tuvo que atravesar una nueva etapa de cambios y distancia.

Jorge Messi y Celia Cuccittini con sus hijos, Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

Jorge acompañó a Lionel durante sus primeros tiempos en Europa, mientras Celia permaneció en Argentina junto al resto de sus hijos. Esa separación fue parte del enorme esfuerzo que hicieron para que el joven futbolista pudiera continuar su tratamiento y desarrollar todo su potencial, en el comienzo del camino que años después lo llevaría a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.