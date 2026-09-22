A más de dos años de la comentada separación de Emilia Attias, el Turco Naim fue fotografiado acompañado por una mujer durante una salida al teatro.

La información fue difundida por la cuenta de Instagram Gossipeame, que compartió una postal en la que se observa al humorista caminando junto a una mujer. Según la publicación, ambos habrían asistido a ver La cena de los tontos.

“El Turco Naim con una femenina fue al teatro a ver ‘La cena de los tontos’. ¿De cita, amiga o blanqueanding?”, escribieron inicialmente junto a la imagen.

El Turco Naim fue visto acompañado por una mujer tras su separación de Emilia Attias. Crédito: Instagram

EL DETALLE DE LA FOTO DEL TURCO NAIM QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Horas después, desde la misma cuenta publicaron otro dato que despertó todavía más especulaciones sobre el vínculo. Ante una consulta sobre lo ocurrido durante la salida, señalaron: “Salieron de la mano”.

Además, Gossipeame reaccionó a esa información con una contundente frase: “Ah bueno, el Turco Naim de novio entonces”.

El Turco Naim fue visto acompañado por una mujer tras su separación de Emilia Attias. Crédito: Instagram

Por el momento, la imagen y esas versiones no permiten confirmar que exista una relación sentimental entre el actor y la mujer que aparece junto a él. Tampoco se difundió públicamente su identidad.

La aparición llamó especialmente la atención luego de la separación de Naim y Attias, quienes pusieron fin a una relación de aproximadamente dos décadas y tienen una hija en común, Gina.