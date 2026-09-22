La Fundación Garrahan realizó este lunes una nueva edición de su Cena Solidaria, un encuentro destinado a recaudar fondos para acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, el programa que brinda alojamiento y contención a niños, niñas y adolescentes que deben recibir atención médica lejos de sus hogares. La gala se llevó a cabo desde las 20 en el Hotel Sheraton Buenos Aires, con la presencia de numerosas figuras del ámbito social, cultural y del espectáculo.
El evento reunió además a empresas, instituciones y personas comprometidas con el bienestar de niños y niñas de todo el país. La iniciativa permitió colaborar con la Fundación a través de distintas modalidades, como el sponsoreo, la adquisición de mesas de diez cubiertos o la compra de cubiertos individuales, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo de Casa Garrahan.
La cámara de Ciudad estuvo en la cena y retrató a luminarias como Fátima Florez, Pampita, Graciela Alfano, Juan Acosta, Vicky Xipolitakis, Pepe Cibrián, Marcelo Polino, César Juricich, la Profe Silvina Scheffler, Jorge “Carna” Crivelli, Matías Alé, y muchos más.
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LA VISITA DE LOS FAMOSOS A LA CENA SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN
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