La Fundación Garrahan realizó este lunes una nueva edición de su Cena Solidaria, un encuentro destinado a recaudar fondos para acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, el programa que brinda alojamiento y contención a niños, niñas y adolescentes que deben recibir atención médica lejos de sus hogares. La gala se llevó a cabo desde las 20 en el Hotel Sheraton Buenos Aires, con la presencia de numerosas figuras del ámbito social, cultural y del espectáculo.

El evento reunió además a empresas, instituciones y personas comprometidas con el bienestar de niños y niñas de todo el país. La iniciativa permitió colaborar con la Fundación a través de distintas modalidades, como el sponsoreo, la adquisición de mesas de diez cubiertos o la compra de cubiertos individuales, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo de Casa Garrahan.

La cámara de Ciudad estuvo en la cena y retrató a luminarias como Fátima Florez, Pampita, Graciela Alfano, Juan Acosta, Vicky Xipolitakis, Pepe Cibrián, Marcelo Polino, César Juricich, la Profe Silvina Scheffler, Jorge “Carna” Crivelli, Matías Alé, y muchos más.

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LA VISITA DE LOS FAMOSOS A LA CENA SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN

Fátima Florez (Foto: Movilpress)

Pampita (Foto: Movilpress)

Pampita (Foto: Movilpress)

Fátima Florez y Pampita (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano y Pampita (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián y Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Vicky Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Vicky Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Vicky Xipolitakis, Marcelo Polino y Patricia Sosa (Foto: Movilpress)

Matías Alé (Foto: Movilpress)

Luciana Elbusto (Foto: Movilpress)

Elena Fortabat y Pedro Solà (Foto: Movilpress)

Malena Guinzburg y Adrián Montesoro (Foto: Movilpress)

Roberto Peña y Lucía Bertossi (Foto: Movilpress)

Los invitados a la Cena Solidaria de la Fundación Garrahan (Foto: Movilpress)

Alex Pérez Escoda. Silvina Scheffler, Alina Andrada y César Juricich (Foto: Movilpress)

Patricia Sosa (Foto: Movilpress)

Jorge "Carna" Crivelli y Claudia Ares (Foto: Movilpress)

Belu Lucius y Javier Ortega Desio (Foto: Movilpress)

Juan Acosta (Foto: Movilpress)

Maju Lozano y Juan Baraboglia (Foto: Movilpress)

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