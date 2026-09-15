La espera terminó y La Reina del Flow desembarcó por primera vez en Argentina. El primer show se realizó este lunes 14 de septiembre en el Movistar Arena, donde miles de fanáticos cantaron los grandes éxitos de la serie y disfrutaron de una noche cargada de música, emoción y momentos especiales.

Ciudad estuvo presente para cubrir el debut de La Reina del Flow en Buenos Aires, que incluyó canciones como Es mi destino, Perdóname, Reflejo, Fénix, Estamos perdiendo el tiempo y Que arda el fuego, además de la presencia de varios de los protagonistas de la ficción.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Carolina Ramírez, quien volvió a ponerse en la piel de Yeimy Montoya, y Carlos Torres, el recordado Charly Flow. Los protagonistas de la historia compartieron escenario y, al finalizar el show, se dieron un beso que hizo delirar al público.

(Foto: Ciudad Magazine).

Aunque la química entre ambos traspasa la pantalla, Carolina Ramírez y Carlos Torres no son pareja en la vida real. Actualmente, la actriz está en pareja con el productor musical y ambientalista argentino Martín Cornide, con quien fue mamá de su primer hijo, Sur, en junio de este año. Por su parte, Carlos Torres mantiene una relación con la empresaria colombiana Johanna Castro.

LA REINA DEL FLOW: EL IMPACTANTE LOOK FUTURISTA DE CAROLINA RAMÍREZ CON GUIÑO LOCAL PARA SU PRIMER SHOW EN LA ARGENTINA

Carolina Ramírez deslumbró en el escenario durante su show en Argentina con una apuesta de moda futurista y audaz, perfectamente alineada con la estética vibrante de La Reina del Flow. La actriz lució un deslumbrante vestido de cuello alto y hombreras estructuradas, completamente revestido de brillos y aplicaciones oscuras que combinó con un corset metálico de efecto armadura con relieve estriado y una jugada abertura lateral en la falda.

Para completar este estilismo de alto impacto visual, sumó unos guantes largos negros y grandes aros circulares plateados que aportaron aún más fuerza a su presencia escénica. En cuanto al peinado y los detalles, llevó el cabello recogido en una coleta alta y tirante, decorada con sutiles destellos de glitter, y completó el estilismo con un guiño muy especial hacia su público local: un broche con los colores de la bandera argentina sujetado en el pelo.

El look de Carolina Ramírez con guiño a la Argentina en su presentación en Buenos Aires con La Reina del Flow (Foto: Ciudad Magazine).

Este guiño celebra el cariño de la artista, quien actualmente vive en el país, consolidando una noche inolvidable donde la música, la moda y la complicidad con sus fans fueron los grandes protagonistas.

MAJO VARGAS Y JUAN MANUEL RESTREPO ENCENDIERON EL MOVISTAR ARENA CON SU QUÍMICA

Otro de los momentos que llamó especialmente la atención fue protagonizado por María José “Majo” Vargas y Juan Manuel Restrepo, quienes demostraron sobre el escenario la química que tienen dentro y fuera de la ficción.

La actriz, que interpreta a Yeimy Montoya en su juventud, y Restrepo, quien da vida a Erik, “El Pez Koi”, mantienen una relación amorosa en la vida real. Durante el show, ambos se mostraron muy cerca y terminaron protagonizando un apasionado beso sobre el escenario, ante la reacción inmediata de los fanáticos.

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo a pura química en el Movistar Arena de Buenos Aires (Foto: Ciudad Magazine).

La presentación también contó con Kevin Bury, quien interpreta a Cris Vega; Jay Torres, en el papel de Johnny Trejos; y Juan Palau, quien interpreta a Drama Key. Los artistas se sumaron a la fiesta musical y fueron parte de una noche que reunió a distintas generaciones de personajes de la exitosa ficción colombiana.

Tras este primer encuentro con el público argentino, La Reina del Flow tendrá una segunda presentación este martes 15 de septiembre en el Movistar Arena. Luego continuará su recorrido por el país: el 18 de septiembre llegará al Quality Arena de Córdoba y el 19 se presentará en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

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