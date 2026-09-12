Fernanda Callejón habló en exclusiva con Ciudad durante el desfile de Benito Fernández. La actriz de extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y la cultura argentina, contó que está atravesando una etapa de profundos cambios en su vida personal que van de la mano de su presente profesional en crecimiento.

(Foto: Ciudad Magazine).

La panelista de La Mañana con Moria reveló a este portal los proyectos que tiene por delante, el orgullo por el crecimiento artístico de su hija Giovanna y hasta algún que otro cruce viral en televisión del que se arrepiente: “No me gusta verme así. Obvio. No fue mi mejor versión”.

Fernánda Callejón en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Ciudad Magazine).

EL GRAN PRESENTE PROFESIONAL DE FERNANDA CALLEJÓN

Lejos de quedarse en la polémica, Fernanda Callejón atraviesa un momento de mucho trabajo; actualmente combina su rol como panelista en el programa de Moria Casán en eltrece con importantes proyectos de ficción: “Estoy en mi prime”, aseguró al describir esta etapa de su carrera.

María Fernanda Callejón como Zeta, la amiga de Moria de toda la vida (Foto: Netflix).

Entre sus últimos y destacados trabajos fue su participación en la serie de Netflix, Moria, donde interpretó a Zeta, la amiga íntima de la One. Para la actriz, se trata de un personaje especialmente importante porque representa a una persona que conoce una faceta mucho más privada de la conductora.

“Es la verdadera amiga, la que le dice las cosas, la que la escucha, la que le dice lo que le tiene que decir en su momento, sin obsecuencias, sin vueltas. Es su hermana de la vida, su compañera de aventuras, hasta el día de hoy. Veinte años de hermandad”, explicó. Fernanda Callejón

Además, nos reveló que terminó de filmar la segunda temporada de Viudas Negras, donde interpreta a Paola Menéndez, una villana que tendrá mayor protagonismo en esta nueva entrega y a quien definió como “una hembra alfa”.

María Fernanda Callejón es Paola Menéndez en Viudas Negras (Foto: Prensa).

“En la segunda viene súper recargada”, adelantó Callejón sobre su personaje y, respecto a las escenas con Malena Pichot y Pilar Gamboa, agregó: “Mis chiquitas son mis chiquitas, pero en esta segunda etapa me toca mucho más con Pilar Gamboa y Georgina Barbarossa”.

“La verdad es que han sido dos años de no parar”, reflexionó. Fernanda Callejón

LA NUEVA ETAPA DE FERNANDA CALLEJÓN: “ESTOY SANANDO”

Detrás de este intenso presente laboral también hay un proceso íntimo. Fernanda Callejón aseguró a Ciudad que está atravesando una etapa de sanación y aprendizaje después de diferentes situaciones difíciles que le tocó vivir, entre esas la separación y el juicio a su exmarido, Ricardo Diotto.

“Estoy sanando, estoy enfocada en mi laburo, en mi pasión, que es la ficción”, afirmó dejando en claro que decidió poner el foco en su bienestar, en su hija y en su carrera. Además, contó que está estudiando sobre violencia de género y narcisismo psicopático integrado, temática que abordará en un podcast que prepara y en el que también contará parte de su propia experiencia.

Fernanda Callejón habló en exclusiva con Ciudad (Foto: Ciudad Magazine).

“Hoy estoy enfocada en la crianza de mi hija. En priorizarme, amarme y quererme, me lo recontra merezco”, afirmó y confesó que está escribiendo su propia historia, proyecto lleva alrededor de tres años de desarrollo: “Uno se va transformando permanentemente. Es un trabajo de todos los días”.

“Soy una guerrera. Voy para el frente”, definió. Fernanda Callejón

EL ORGULLO DE FERNANDA CALLEJÓN POR EL CAMINO ARTÍSTICO DE SU HIJA GIOVANNA

Uno de los grandes motivos de felicidad para Callejón es el crecimiento profesional de su hija, Giovanna, quien también eligió el camino artístico. Según reveló a este sitio, la niña comenzó a formarse desde los tres años y medio y pasó dos años estudiando con Cris Morena en Otro Mundo.

Fernanda Callejón y su hija en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Además, fue convocada por Ariel del Mastro para formar parte de la comedia musical Papá por Siempre, obra en la que quedó seleccionada para interpretar a Natalie en el Teatro Liceo. Fernanda acompaña de cerca este proceso y reconoció que, cuando se trata de su hija, cambia completamente su rol.

“Ahí sí soy mamá. Ahí no soy María Fernanda Callejón, ahí soy la mamá de Giovanna”, expresó emocionada. Fernanda Callejón

FERNANDA CALLEJÓN Y SU MIRADA SOBRE EL AMOR: “AHORA ME AMO YO”

Esta transformación también modificó su manera de pensar las relaciones. María Fernanda Callejón aseguró que sigue abierta al amor, pero que ahora busca algo diferente: “Siempre abierta a un amor, sano esta vez y que me haga feliz”, expresó.

Para ella, estar bien consigo misma también repercute directamente en su entorno y, especialmente, en su hija. “Si estoy bien yo y feliz yo, es feliz mi hija y todo lo que me rodea. Estoy enfocada en reestructurarme, en ser una nueva mujer, y todo lo que no me amé hasta ahora, ahora me amo yo”, remarcó.

SU CRUCE CON CINTHIA FERNÁNDEZ: “NO ME GUSTA VERME ASÍ”

Durante la entrevista, Fernanda también fue consultada por algunos de sus cruces en televisión que fueron virales, como el que protagonizó con Cinthia Fernández en La Mañana con Moria. Al respecto, la panelista expresó: “No me gusta verme así. Obvio. No fue mi mejor versión”.

Sin embargo, explicó que en ese momento estaba atravesando una herida personal muy profunda y que sintió que sus opiniones eran constantemente subestimadas. “Me sentí muy desvalorizada. Muy denostada por una compañera. Todo el tiempo me subestimaba mis opiniones”, sostuvo.

Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se cruzaron en el vivo de La Mañana con Moria (captura de eltrece)

La actriz aseguró que no se arrepiente de haber expresado lo que sentía en ese momento, aunque sí lamentó la posterior viralización de las imágenes. “Todo pasa y ya pasó”, afirmó, dejando en claro que prefiere no quedarse atrapada en aquel episodio.

También remarcó que la decisión respecto de su continuidad no fue personal: “Jamás hubiese ido contra una compañera y menos con el laburo de la gente. Soy una trabajadora”.

UNA MUJER QUE ELIGE MIRAR HACIA ADELANTE: “VOY PARA EL FRENTE”

Así, entre nuevos personajes, proyectos, maternidad y una profunda revisión de su historia personal, Fernanda Callejón atraviesa una etapa en la que decidió dejar atrás aquello que ya no quiere cargar y concentrarse en lo que viene.

“Yo ya solté hace rato”, aseguró sobre las situaciones del pasado. Fernanda Callejón.

Y resumió su nueva filosofía de vida con una frase que parece definir este momento: “Soy una guerrera. Voy para el frente”.

Edición de video: Solana Di Tullio.

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