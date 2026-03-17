El encontronazo que tuvieron este martes Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón fue muy tenso al aire, y mucho más fuera de cámara. Si bien Moria Casán estaba en Chile, la One se enteró de lo sucedido y opinó sobre el tema.

“Obvio que me enteré. Pero el programa tiene esa dinámica, amor”, admitió desdramatizando.

Ante la reacción de Federico Seeber, quien estuvo a cargo de La Mañana con Moria, la conductora enfatizó: “Yo dejo que la gente confronte, cada uno habla de lo que quiere y diga lo que quiera”.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

“Yo no soy una juez moderadora, cuando empiezan a chispotear entre ambas, después tienen necesidad de hablar y las dejo. Además en la confrontación te vas de mambo, eso pasa”, analizó.

La satisfacción de Moria Casán con sus compañeros

“Está bien, no me parece nada”, dijo sobre la fuerte escena que protagonizaron sus panelistas.

Luego hizo foco en el rating y la repercusión del magazine que encabeza: ”Me parece que defienden el programa divino mientras yo no estoy“.

“Así que aguante La Mañana conmigo y aguante todo el staff”, cerró Moria Casán sin ponerse del lado de nadie y celebrando que se hable de su programa.