Lo que debía ser un debate televisivo terminó en un verdadero escándalo en vivo. En La Mañana con Moria, Cinthia Fernández y Fernanda Callejón protagonizaron un cruce feroz que escaló a gritos, acusaciones personales y un clima tan tenso que obligó a intervenir de urgencia al conductor Federico Seeber.

En ausencia de Moria Casán, el programa fue conducido por Federico Seeber, quien quedó en el centro de una situación completamente fuera de control cuando Cinthia Fernández y Fernanda Callejón protagonizaron un cruce feroz que casi termina a los golpes.

Fernanda Callejón. Foto: captura de pantalla de eltrece

De la discusión judicial al ataque personal

Durante el tratamiento del tema, Fernández fue contundente al referirse a la causa y aseguró que la Justicia desestimó la denuncia.

En vivo, lanzó fuertes acusaciones:

Habló de “falsa denuncia” y “falso testimonio”.

Mostró supuestas pruebas para desacreditar el relato.

Cuestionó la situación económica de la denunciante: “¿Cinco palos es una necesidad?”

El clima comenzó a tensarse cada vez más, mientras el resto del panel intentaba intervenir sin éxito.

Cinthia Fernández. Foto: captura de pantalla de eltrece

El momento más tenso: “Te metiste con mis hijas”

La situación explotó cuando la discusión se volvió completamente personal.

Cinthia Fernández, fuera de sí, lanzó: “Vos amenazaste con mis hijas”

La frase desató el caos. Callejón negó todo de inmediato y respondió con el mismo tono, generando un ida y vuelta cargado de tensión:

“¿Cuándo? ¿Dónde?”

“De vos me voy a ocupar ahora”

“Yo no me meto con las hijas de nadie”

Los gritos se superpusieron y el clima se volvió imposible de manejar.

Fernanda Callejón. Foto: captura de pantalla de eltrece

Federico Seeber, obligado a intervenir

Ante la escalada del conflicto, Federico Seeber tuvo que tomar el control del aire y frenar la situación como pudo.

Desde producción se escuchó el desesperado pedido:“¡Llevátelo, llevátelo!”, dejando en evidencia que el cruce había cruzado todos los límites.

Sin Moria Casán en el estudio, el conductor quedó solo frente a un escándalo que rápidamente se volvió viral.

Todo terminó con un alarido de Callejón que dejó al estudio en silencio: “¡Chihuahua desubicada, dejá de chimentar!”.

Un conflicto que recién empieza

El enfrentamiento entre las panelistas no solo expuso tensiones acumuladas, sino que también dejó abiertas nuevas polémicas que prometen seguir en los próximos días.

Entre denuncias, versiones cruzadas y acusaciones sensibles, el escándalo ya es uno de los momentos televisivos más comentados del día.