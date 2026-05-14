La TV sumó un nuevo capítulo de tensión este miércoles, cuando Angie Balbiani explotó al aire contra Gustavo Méndez. El periodista la involucró en su batalla legal con Wanda Nara, y la panelista no dudó en salirle al cruce con declaraciones picantes.
Todo comenzó cuando Méndez, en medio de un cruce con Ana Rosenfeld en La Mañana con Moria, cuestionó por qué Wanda Nara le puso una medida cautelar a él y no a otros colegas que también hablaron del tema.
“Yo le consulté a Angie Balbiani, compañera de Puro Show, que la está rompiendo, si a ella le había llegado una cautelar porque ellos hicieron el tema a troche y moche. No tiene cautelar”, lanzó Méndez, visiblemente molesto. “No me jodan, no se metan con mi laburo, con mi libertad de expresión porque este es mi pan, este es mi trabajo”, agregó.
ANGIE BALBIANI EXPLOTÓ CONTRA GUSTAVO MÉNDEZ POR PEDIR QUE WANDA NARA LE IMPONGA UNA CAUTELAR COMO A ÉL
La reacción de Angie no tardó en llegar desde Puro Show. La panelista recogió el guante y le contestó con dureza a Méndez. “¿Por qué te metés vos con mi laburo? Hablar de un colega y decir: ‘¿Por qué a ella no le mandan una carta documento?’. ¿Me vas a pagar vos el abogado?”, disparó, visiblemente indignada.
Pero no se quedó ahí. Angie fue al hueso y le reprochó: “¿Hacía falta que me implicaras a mí? ¿Te mandaron una cautelar? Agua y ajo. Yo sé los riesgos que corro cuando estoy trabajando. Sé que me siento acá y traigo una causa que puede complicarme”.
La panelista fue contundente y le marcó la cancha a su colega: “Bancátela, poné los huevos sobre la mesa como yo pongo los ovarios sobre la mesa y me pongo a laburar sabiendo los riesgos que corro. ¿Por qué se pide una cautelar para un compañero? Es no tener códigos. Cero códigos. Él está diciendo ‘no se metan con mi laburo’. Bueno, no te metas con el mío”, cerró.
