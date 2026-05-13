Tras su venta a Gustavo Scaglione, Telefe atraviesa una etapa de reestructuración interna marcada por cambios y salidas importantes. Luego de la partida de Guillermo Pendino, que a fines de 2025 decidió continuar su carrera en Brasil, ahora otro importante directivo anunció su salida: el CEO Darío Turovelzky.

Turolvelzky y Pendino se convirtieron en los grandes impulsores de la mediática ex esposa de Mauro Icardi en Telefe, consintiéndole todos sus caprichos televisivos según señalaron en A la Tarde; y esto ocurre en un momento clave para Wanda ya que su ex, Martín Migueles fue embargado por la Justicia por una cifra multimillonaria.

Gustavo Scaglione con Darío Turovelzky en su presentación como dueño de Telefe. (Foto: prensa Telefe)

“Wanda es la más viva de todos y eso es innegable, les guste o no. Siempre se habla de ella, incluso para tapar temas anteriores. Lo cierto es que Telefe se queda sin su CEO (…) Darío Turovelzky, uno de los más mencionados y ponchados en los Martín Fierro”, contaron en A la Tarde.

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“Este hombre ha dado un paso al costado. Se veía venir, pero después de seis meses de gracia se fue. Y fue el hombre que más la bancó a Wanda en el momento más crítico, no este de las cuestiones legales sino el anterior. La fue a visitar, se sacaron fotos en la cancha en un partido de la Selección…”, agregó Débora D´Amato.

“Darío es el hombre que más la bancó y le dijo ‘Vos acá seguís en MasterChef’, e incluso defendió su figura frente a Vero Lozano, ahora da un paso al costado y todos ahí se preguntan qué va a suceder con Wanda. ¿Pierde algo de poder o ya está bien instalada y a pesar de que Darío se va queda bien parada?”, agregó D´Amato.

Wanda Nara y Darío Turovelzky. (Fotos: Instagram @wanda_nara y RS Fotos)

“Pendino ya se fue a Brasil, y Turolvelzky se iría a Chile o a Perú a acompañar a Tomás Yankelevich a acompañarlos en sus nuevos canales”, agregó Luis Bremer. “Hasta ahora Wanda tenía acuerdos muy privilegiados donde ella gestionaba sus marcas para MasterChef. Creo que va a cambiar la lógica comercial y no se le va a dar tanta rienda suelta y la figura va a cobrar un contrato”, agregó el panelista.

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