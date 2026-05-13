A más de un año de la muerte de Selva Alemán, Arturo Puig habló con total sinceridad sobre cómo transitó uno de los momentos más duros de su vida y sorprendió al revelar la decepción que sintió con Susana Giménez.

El actor dio una nota a Puro Show y, durante la charla, fue Fernanda Iglesias quien fue directamente al punto y le preguntó si estaba distanciado de la diva.

“No estoy peleado, para nada”, aclaró de entrada Arturo. Sin embargo, enseguida profundizó sobre el dolor que sintió cuando falleció Selva Alemán y Susana no estuvo presente como él esperaba: “Tuvimos ahí un pequeño problema, me sentí un poco dolido, decepcionado porque cuando partió Selva no me mandó nada, ni un beso, ni nada. Entonces, me dolió un poco”, confesó con total honestidad.

Foto: Captura (eltrece)

Las palabras del actor dejaron en evidencia cuánto le afectó la ausencia de un gesto de cariño por parte de Susana en un momento tan sensible. La muerte de Selva Alemán, ocurrida el 3 de septiembre de 2024, a los 80 años tras sufrir un infarto, generó una enorme conmoción en el ambiente artístico argentino.

A pesar de aquella herida emocional, Arturo dejó en claro que el conflicto no escaló y que con el tiempo pudieron recomponer el vínculo: “Después creo que fue en una fiesta en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema, la verdad”, cerró, dejando en claro que hoy la relación está en buenos términos y que no guarda rencores.

Foto: Instagram (@gimenezsuok)

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EL BLOOPER VIRAL DE SUSANA GIMÉNEZ EN LOS MARTÍN FIERRO DE LA MODA: NOMBRES CONFUNDIDOS Y RECLAMOS CRUZADOS

Si hay alguien capaz de robarse todas las miradas, incluso en una noche repleta de glamour, es Susana Giménez. Y esta vez no fue la excepción: la diva protagonizó un blooper en los Martín Fierro de la Moda que rápidamente se volvió viral y desató una catarata de reacciones en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Susana subió al escenario para recibir su estatuilla como Ícono de la Moda. En pleno discurso, fiel a su estilo espontáneo, comenzó a agradecer, pero terminó confundiendo nombres: “Quiero agradecerle la idea a Fede Levrino, que es mi productor, y al dueño del canal nuevo, Gustavo Roggiano (Gustavo Scaglione)”, comenzó diciendo.

Lejos de disimular el error, la conductora redobló la apuesta con humor: “Estoy diciendo mal todo, seguro, te quiero, Gustavito”, lanzó, entre risas, mientras la cámara enfocaba a Gustavo Scaglione, presente en la ceremonia.

Foto: Captura (Telefe)

Pero eso no fue todo. En medio de la entrega, Susana también protagonizó un momento tan insólito como divertido al hacerle un reclamo en vivo a Luis Ventura: “¿Dónde están los brillantes? Luis, me mentiste. No era para mí este, ah sí, dice ‘Susana’... Bueno, les agradezco a todos”, disparó, generando sorpresa y carcajadas.

La noche, que culminó con el Martín Fierro de Oro para Juana Viale, ya tenía su momento más comentado. En X (antes Twitter), los usuarios no dejaron pasar el blooper y reaccionaron sin filtro.