Tini Stoessel no para de romperla. A días de presentarse con su tour Futttura en el Estadio Mario Kempes, y en medio de su polémica en redes con Emilia Mernes, la cantante lanzó “Dos amantes”, su nuevo tema, en un videoclip en el que Susana Giménez le pregunta a ella y a De Paul por su casamiento.

El estreno del anunciado clip fue este jueves a las 21 y, en cuestión de minutos, el video arrasó con más de 1,4 millones de reproducciones. Pero lo que más llamó la atención fue el desfile de invitados de lujo: Susana Giménez, Cacho Deicas, Ulises Bueno, Rodrigo De Paul y Leo Messi dijeron presente en la producción, que mezcla música, deporte y espectáculo como nunca antes.

la mesa de famosos en el nuevo clip de Tini Stoessel, "Dos Amantes" (Foto: captura YouTube)

La canción, que Tini grabó en colaboración con el cordobés Ulises Bueno, llegó justo antes de su cumpleaños número 29, que celebrará el 21 de marzo. En el anticipo, la artista dejó una frase que encendió a sus fans: “Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”.

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El video de “Dos amantes” no solo muestra a Tini en su faceta más explosiva, sino que suma apariciones de figuras que nadie esperaba ver juntas. Messi y De Paul, referentes de la Selección argentina, se cruzan con la diva Susana Giménez y referentes de la música popular como Cacho Deicas y Ulises Bueno. La combinación de estos nombres generó un revuelo inmediato en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en viralizar fragmentos y memes del videoclip.

Haciendo gala de su desenfado y buen humor, Susana interrumpe el videoclip promediando la duración del mismo para hacerles una pregunta a la cantante y a su pareja: “Chicos, perdón. ¿Y el casorio para cuándo?”.

La torta de casamiento que aparece en el videoclip de Tini Stoessel, con el muñeco de De Paul y ella como protagonistas (Foto: captura "Dos Amantes" / YouTube)

La respuesta de ellos es una carcajada, pero el video guarda una nueva sorpresa: una torta de casamiento con dos muñecos en la parte superior que reproducen al jugador corriendo con un atuendo mezcla de traje de novio y equipo de jugador de fútbol, y a Tini tomada de su cintura. ¿Se viene el casamiento?

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