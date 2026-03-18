El 17 de marzo, un gesto en redes sociales fue suficiente para desatar un verdadero terremoto en el mundo del pop argentino: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y encendió todas las alarmas sobre una ruptura definitiva en su vínculo.

Las cantantes supieron ser cercanas en el plano íntimo y artístico, una muestra de eso es que tienen más de una canción juntas. Una es La Original, que forma parte del álbum MP3 de Mernes, y Blackout, en la que también participó Nicki Nicole y fue lanzada en marzo de 2025.

Si bien los rumores de distanciamiento venían circulando desde hacía meses, ninguna de las dos artistas había dado hasta ahora una señal pública tan contundente.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

El movimiento de Tini no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral. Por su parte, Emilia aún mantiene el follow, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

En medio del revuelo, comenzaron a tomar fuerza distintas hipótesis sobre el origen del conflicto. Una de las versiones más instaladas apunta a un problema profesional: Emilia habría sumado a su equipo a un estilista y bailarines que trabajaban con Tini, lo que habría sido interpretado como una traición.

A esto se sumarían supuestas tensiones por envidias, la ausencia de Emilia en un show clave de Stoessel y la cercanía de Tini con María Becerra, quien también se habría distanciado de Mernes.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

Tini Stoessel vs. Emilia Mernes: de qué lado están Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

Pero el escándalo no quedó solo entre ellas. En este contexto, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes también dieron de qué hablar al tomar partido de manera silenciosa pero evidente.

Tanto la esposa de Lionel Messi como la pareja de Enzo Fernández siguen a Tini en Instagram, mientras que Emilia no figura entre sus seguidos.

El detalle no pasó inadvertido para los fanáticos, que interpretaron este gesto como una clara señal de apoyo hacia Stoessel, en medio de una interna que ya dejó de ser rumor para convertirse en uno de los conflictos más comentados del espectáculo local.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)