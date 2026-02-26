Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia en redes sociales al compartir una foto de su look para entrenar que no pasó desapercibido. Desde el gimnasio, la empresaria rosarina sorprendió al rescatar una prenda icónica de los años 2000: las calzas oxford, también conocidas como leggings acampanados.

En la imagen, Antonela se mostró con un conjunto deportivo en tonos tierra compuesto por un top ajustado y calzas negras de tiro alto con terminación amplia en el bajo. El diseño, que estiliza la silueta y alarga visualmente las piernas, combina comodidad y estética, dos claves fundamentales de la moda fitness actual.

Antonela Roccuzzo muestra su look en redes sociales (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

La esposa de Lionel Messi suele compartir parte de su rutina de entrenamiento y sus elecciones fashion, consolidándose como referente de estilo sporty chic. En esta ocasión, su apuesta confirmó el regreso de una tendencia retro que pisa fuerte tanto en el gimnasio como en los looks urbanos.

POR QUÉ LAS CALZAS OXFORD VUELVEN A SER TENDENCIA

Las calzas acampanadas regresaron de la mano del revival Y2K y se posicionaron como alternativa a los leggings clásicos. Sus principales ventajas:

Estilizan la figura.

Son cómodas y versátiles.

Funcionan tanto para entrenar como para un look casual.

Aportan un aire retro con impronta moderna.

Antonela Roccuzzo demuestra una vez más que la moda deportiva puede ser funcional sin perder estilo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL LOOK FITNESS DE ANTONELA ROCCUZZO

¿Qué tendencia volvió a imponer Antonela Roccuzzo en el gimnasio?

La influencer apostó por calzas oxford o acampanadas, una prenda retro inspirada en los años 2000 que volvió con fuerza a la moda fitness y urbana.

¿Cómo combinó Antonela las calzas oxford?

Las llevó con un top deportivo ajustado en tono tierra y zapatillas claras, logrando un look armónico, estilizado y cómodo para entrenar.

¿Antonela Roccuzzo comparte sus rutinas de entrenamiento?

Sí. En sus redes sociales suele mostrar parte de sus entrenamientos, sus looks deportivos y detalles de su rutina, consolidándose como referente de estilo sporty chic.