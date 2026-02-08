Lejos de los rascacielos de Miami y del ritmo vertiginoso de la vida internacional, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo eligen Rosario como su verdadero refugio personal.

Allí se levanta la imponente mansión familiar, una propiedad que combina diseño contemporáneo, naturaleza exuberante y espacios pensados tanto para el descanso como para la vida social.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: ambientes gigantes y pileta olímpica | Créditos: MDZOL

Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales varias imágenes que volvieron a poner en foco esta residencia que funciona como el búnker de lujo del campeón del mundo.

La casa se despliega en más de dos decenas de ambientes, con una arquitectura moderna dominada por líneas puras, grandes superficies vidriadas y una integración permanente con el exterior.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: ambientes gigantes y pileta olímpica | Créditos: Instagram @antonelaroccuzzo

Uno de los grandes protagonistas es el jardín, concebido bajo el concepto de urban jungle, una tendencia que mezcla vegetación frondosa con estructuras minimalistas. Plantas de gran porte rodean la vivienda y suavizan el impacto visual del hormigón y el vidrio, generando una sensación de oasis privado en plena ciudad.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: ambientes gigantes y pileta olímpica | Créditos: Instagram @antonelaroccuzzo

LA GRAN PILETA DE LA FAMILIA MESSI

En ese entorno verde se destaca una pileta olímpica de diseño sobrio, con bordes rectos y agua cristalina, que se convierte en el corazón del espacio exterior durante los días de calor.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: ambientes gigantes y pileta olímpica | Créditos: Instagram @antonelaroccuzzo

Es allí donde Antonela suele posar en sus publicaciones, mostrando no solo momentos familiares sino también la magnitud del parque que rodea la propiedad. El sol santafesino, reflejado en el agua, completa una postal que parece salida de una revista de arquitectura.

La propiedad cuenta con una cancha de fútbol privada, donde Thiago, Mateo y Ciro pasan horas jugando, replicando en miniatura la pasión que convirtió a su padre en leyenda. Es un detalle que refuerza el carácter familiar de la casa, más allá del lujo evidente.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: ambientes gigantes y pileta olímpica | Créditos: Instagram @antonelaroccuzzo

La funcionalidad social es otro de los ejes del diseño. La residencia incluye un salón de eventos propio, ideal para celebraciones íntimas y reuniones con amigos cercanos, sin necesidad de salir del predio. A eso se suma un estacionamiento subterráneo con capacidad para unos 15 vehículos, una solución pensada para garantizar privacidad, seguridad y comodidad en cada encuentro.