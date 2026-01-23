Antonela Roccuzzo vuelve a marcar el pulso de la moda y confirma que el reinado del jean wide leg empieza a ceder terreno.

A través de sus últimas publicaciones en redes sociales, la influencer y empresaria rosarina propuso tres alternativas que mantienen la comodidad de los cortes amplios, pero con una impronta más elegante y versátil, ideal para usar durante todo el año.

Con un estilo cada vez más consolidado y una estética cuidada al detalle, Antonela apuesta por pantalones que se alejan del denim clásico para explorar tejidos livianos, tonos neutros y siluetas que estilizan. Sus elecciones no solo anticipan una tendencia, sino que también ofrecen soluciones prácticas para quienes buscan looks sofisticados sin resignar confort.

Antonela Roccuzzo. Foto: Vogue

ANTONELA ROCCUZZO MARCA TENDENCIA

Uno de los outfits que más llamó la atención combina un top negro strapless con un pantalón de tiro alto y piernas amplias en un tono chocolate oscuro. La prenda conserva la fluidez característica de los pantalones anchos, pero con una estructura más refinada que lo diferencia del wide leg tradicional.

El resultado es un look equilibrado, que funciona tanto para el día como para la noche y se adapta fácilmente a distintas estaciones con solo sumar un abrigo liviano o accesorios más protagonistas.

En otra de las propuestas, Antonela Roccuzzo eligió un conjunto monocromático en rosa claro, integrado por un crop top sin mangas y un pantalón de tiro alto con caída amplia.

El tercer look refuerza esta nueva dirección estética. La esposa de Lionel Messi lució un top negro sin mangas acompañado por un pantalón amplio de tiro alto, con cinturón y hebilla dorada como detalle central. A diferencia del jean, este diseño presenta una caída más controlada y una confección que eleva el conjunto, haciéndolo apto incluso para contextos más formales o reuniones nocturnas.