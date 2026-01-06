Lionel Messi abrió su corazón y habló como pocas veces de su vida en pareja con Antonela Roccuzzo, madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En un mano a mano exclusivo con Nico Occhiato para Luzu TV, el capitán de la Selección argentina se refirió al romanticismo, a los pequeños gestos que tiene con su esposa y sorprendió al revelar un planteo íntimo que le hizo puertas adentro.

La confesión más íntima de Lionel Messi sobre Antonela Roccuzzo que sorprendió en vivo (Video de Luzu TV y @resumidoinfo)

MESSI, UN HOMBRE POCO DEMOSTRATIVO PERO ATENTO A LOS DETALLES

“¿Sos romántico?”, le preguntó Occhiato. Sin vueltas, Messi respondió: “Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado (romántico) sí”.

Luego, explicó cómo intenta suplir esa falta de demostraciones con acciones cotidianas: “Soy muy detallista. Nosotros nos vamos a la mañana y no nos vemos hasta que los nenes salen del cole. Entonces soy de dejarle algún regalito, una cosita”.

En ese clima de confianza, Lionel contó el reclamo que le hizo a Antonela cuando notó un cambio en su forma de expresarse afectivamente. “Me cuesta demostrar, expresarme. Ella es más demostrativa que yo y hablamos, tenemos discusiones, porque ella dejó de serlo porque a mí no me gustaba”, confesó.

“Yo era mucho más frío, hasta un día le dije que no era más como antes”, reveló Messi, dejando ver su costado más sensible y familiar.