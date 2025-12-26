Como cada año, Lionel Messi eligió pasar la Navidad en Rosario, su ciudad natal, rodeado de su familia y amigos más cercanos.

La intimidad de la celebración quedó reflejada en una serie de fotos que Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram, acompañadas por un simple y cálido mensaje: “Feliz Navidad”.

Minutos después, el capitán de la Selección argentina reposteó la publicación con el mismo deseo festivo.

Fotos de Instagram @antonelaroccuzzo

Así fue la Navidad de Lionel Messi en Rosario

En una de las imágenes se puede ver una imponente mesa navideña preparada para más de 20 personas.

El largo mantel blanco, la vajilla elegante con detalles dorados, las copas alineadas y una extensa fila de velas encendidas marcaron el clima sofisticado pero familiar de la noche.

La decoración, en tonos claros, incluyó figuras navideñas y un gran árbol de Navidad al fondo, reforzando el espíritu festivo del encuentro.

Fotos de Instagram @antonelaroccuzzo

La impresionante mesa dulce en la Navidad de Messi: video

Otra de las postales muestra a Messi junto a Antonela, sonrientes y relajados, en el exterior de la casa. Ella lució un vestido largo amarillo, fresco y elegante, mientras que el futbolista optó por un look informal: camisa estampada, bermudas claras y zapatillas blancas.

Fotos de Instagram @antonelaroccuzzo

Fiel a su costumbre, Messi volvió a Rosario para celebrar las Fiestas con sus seres queridos, priorizando la intimidad y los afectos en una fecha especial.