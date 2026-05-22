La leyenda de los Titanes en el Ring está más viva que nunca. El mítico show de catch, que hizo vibrar a miles de chicos y grandes desde 1962, vuelve a escena con una nueva generación de luchadores y el sello inconfundible de la familia Karadagian.

El regreso será el 23 y 24 de mayo, con dos funciones diarias en el Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875, CABA). Después, la troupe seguirá recorriendo escenarios de todo el país, llevando la magia y el espectáculo a nuevas audiencias.

El nuevo logotipo de Titanes en el Ring (Foto: Instagram @titanesenelring)

La vuelta de los Titanes no es solo un homenaje al pasado. Paulina Karadagian, hija del recordado Martín Karadagian, tomó la posta junto al histórico luchador Billy Jim para darle una identidad fresca al show. El plantel se renovó por completo, con convocatorias abiertas, tryouts y pruebas físicas que buscaron talento en cada rincón de la Argentina.

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TITANES EN EL RING: UN CLÁSICO QUE SE REINVENTA: NUEVOS PERSONAJES Y ESPÍRITU RENOVADO

“El desafío nunca fue copiar el pasado. Titanes forma parte de la memoria emocional de muchísima gente y eso merece respeto. La idea es conservar esa esencia entendiendo que hoy existe una nueva generación lista para enamorarse de Titanes de una manera completamente distinta”, explicó Paulina sobre el proceso de selección.

El show vuelve con nuevo logo, vestuarios rediseñados y una reinterpretación de los personajes clásicos. El Caballero Rojo, por ejemplo, ahora será “más humano y menos inalcanzable”, según adelantaron los organizadores. La idea es mantener el espíritu original, pero adaptarlo a los tiempos que corren y a las nuevas generaciones.

La Momia de Titanes en el Ring (Foto: Instagram @titanesenelring)

La presentación sorpresa de Paulina, Billy Jim y los nuevos Titanes en la Feria del Libro fue el puntapié inicial de este regreso, que promete emociones fuertes y mucha nostalgia para los fanáticos de siempre.

A 104 años del nacimiento de Martín Karadagian, el universo de los Titanes en el Ring sigue sumando capítulos. Con la energía de los nuevos luchadores y el empuje de su heredera, el show se prepara para conquistar a una nueva generación de chicos y chicas, y para reencontrarse con quienes crecieron soñando con héroes y villanos sobre el ring.

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