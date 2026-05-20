Miramar regresa a la cartelera porteña con su segunda temporada y una nueva sala para seguir conquistando al público con su mezcla de humor, nostalgia y drama familiar. La obra dirigida por Lorena Romanin desembarcará desde el próximo 21 de mayo en El Camarín de las Musas, donde ofrecerá funciones todos los jueves a las 20:30.

Ambientada a comienzos de los años ‘90, la historia sigue a dos hermanas que viajan a vacacionar a Miramar, en plena Costa Atlántica argentina. Mientras Stella Maris disfruta obsesivamente del sol, la playa y el espíritu veraniego, Natalia vive esos días como una verdadera tortura. Entre tensiones familiares, recuerdos acumulados y un acontecimiento inesperado que altera por completo la convivencia, ambas deberán enfrentarse a heridas que creían enterradas.

Miramar (Foto: prensa)

La propuesta mezcla el tono de tragicomedia con una fuerte identidad argentina y una estética que remite de lleno a los veranos noventosos. Con humor, ironía y situaciones cotidianas, Miramar construye un retrato de los vínculos familiares atravesados por el paso del tiempo, los silencios y las emociones que resurgen incluso en medio de unas vacaciones.

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El elenco está integrado por Agustina Benedettelli, Flor Moreno y Juan Santiago. Este último interpreta al bañero que aparece como un inesperado tercero en discordia y aporta un contrapunto descontracturado dentro de una historia donde el humor convive constantemente con la incomodidad emocional y los conflictos familiares.

La dirección y dramaturgia de Lorena Romanin junto a Agustina Benedettelli apuntan a reconstruir una atmósfera muy reconocible para el público argentino, desde los códigos familiares hasta los rituales típicos de las vacaciones en la Costa Atlántica. La puesta también cuenta con escenografía e iluminación de Pablo Calmet, vestuario de Sol Tevez y coreografía de Roberta Blazquez Caló.

Miramar (Foto: prensa)

Con una primera temporada que dejó una muy buena recepción dentro del circuito teatral independiente, Miramar apuesta ahora a consolidar su crecimiento en una nueva sala y seguir conectando con espectadores que encuentran en sus personajes, discusiones y situaciones un reflejo tan incómodo como entrañable de muchas familias argentinas. Las entradas ya pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral y en la boletería de El Camarín de las Musas.

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