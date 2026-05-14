La maternidad, los mandatos familiares y las apariencias sociales se cruzan en Método Thompson, la comedia que desembarca en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) desde el domingo 17 de mayo a las 18:30.

Bajo la dirección de Sergio Lombardo, la obra invita a reírse y emocionarse con una mirada fresca y actual sobre los vínculos y las exigencias de ser madre hoy.

La historia sigue a Cecilia, una hija que se ve forzada a participar del famoso “método” creado por su propia madre, referente absoluta en el mundo de la maternidad.

Método Thompson.

En medio de una relación marcada por tensiones y reproches, Cecilia toma una decisión extrema que desata una catarata de enredos, mentiras y situaciones tan absurdas como reconocibles, poniendo en crisis ese mundo ideal construido sobre apariencias.

Una mirada irónica y sensible sobre la maternidad

Entre embarazadas, abuelas, enredos y secretos, la obra expone con ironía y sensibilidad las presiones sociales que pesan sobre la maternidad y la búsqueda de la perfección. El texto, de autoría colectiva (Camila Kordylas, Camila Schere, Camila Sosa, Candela Aprile, Delfina Schirripa, Juana Fagan, Karen Matute, Lucía Torres, Martina Rodríguez, Rocío Díaz Budani, Sol Galassi, Sol Leone Martens y Úrsula Tunes), se apoya en un lenguaje ágil y actual para invitar a la reflexión sobre los mandatos y expectativas que atraviesan a distintas generaciones.

La puesta, surgida en el marco de la Licenciatura en Artes Escénicas de UADE, construye un relato coral donde el humor convive con momentos de profunda emoción. E

l elenco, integrado por las propias autoras junto a Jazmín Fernández y Zoe Cano, potencia la propuesta desde múltiples miradas y experiencias.

Un equipo creativo que apuesta a lo integral

La dirección de Sergio Lombardo articula todos los elementos de la obra en una propuesta contemporánea y dinámica. La música original y la dirección musical están a cargo de Pablo Flores Torres, mientras que la coreografía lleva la firma de Joaquín Longhi.

El equipo creativo se completa con el diseño de escenografía de Camila Kordylas, María Martínez y Juana Fagan; vestuario y maquillaje de Laura Stoffani; y la producción general de Luján Pedriel y Nicolás Cavallero.

Las funciones serán todos los domingos a las 18:30. Las entradas ya están a la venta a través de Entrada Uno.

Ficha técnica de “Método Thompson”

Autoría: Camila Kordylas, Camila Schere, Camila Sosa, Candela Aprile, Delfina Schirripa, Juana Fagan, Karen Matute, Lucía Torres, Martina Rodríguez, Rocío Díaz Budani, Sol Galassi, Sol Leone Martens y Úrsula Tunes

Dirección: Sergio Lombardo

Elenco: Camila Andrea Sosa, Camila Kordylas, Camila Schere, Candela Aprile, Delfina Schirripa, Jazmín Fernández, Juana Fagan, Karen Gabriela Matute Tortolero, Lucía Torres, Martina Rodríguez Secin, Sol Leone Martens, Úrsula Abril Tunes, Zoe Cano

Música: Pablo Flores Torres y Camila Kordylas

Dirección musical: Pablo Flores Torres

Coreografía: Joaquín Longhi

Diseño de escenografía: Camila Kordylas, María Martínez y Juana Fagan

Vestuario y maquillaje: Laura Stoffani

Producción general: Luján Pedriel y Nicolás Cavallero