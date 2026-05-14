Querido Ricardo desembarca en el escenario de Fandango Teatro con una propuesta que va directo al corazón.

La protagonista, Sol Claro, se pone en la piel de Laura, una mujer que se enfrenta a sus recuerdos, sus contradicciones y la necesidad de reconstruirse después del dolor.

El punto de partida es una pregunta tan simple como demoledora: “¿Ricardo, te acordás de la noche en que nos conocimos?”. Desde ahí, la obra invita a un viaje emocional donde los comienzos son nítidos, pero los finales se vuelven inevitables y difíciles de transitar.

Sol Claro en Querido Ricardo.

Escrita por Belén Cañas y bajo la dirección de Ángel Agustín, la obra se presenta los sábados 16 y 23 de mayo a las 18:00, con entradas a la venta por Alternativa Teatral.

Un recorrido por las huellas del amor

Entre confesiones, evocaciones y pinceladas de humor ácido, Laura intenta entender cómo seguir adelante con lo que queda después de una ruptura. La puesta, de impronta performática, combina actuación, música y un dispositivo escénico minimalista que potencia la intimidad del relato.

Las canciones de Sandro, Pimpinela, Julio Iglesias y Los Panchos atraviesan la obra y construyen un universo nostálgico, reconocible para cualquiera que haya amado y sufrido. La música se convierte en un puente directo a la emoción, acompañando cada momento de vulnerabilidad y rebeldía del personaje.

Una propuesta que deja marca

“Querido Ricardo” ya pasó por distintos ciclos teatrales y agotó localidades en espacios como Teatro Fandango, Animal Teatro y Teatro Machado.

La obra se consolida como una apuesta fuerte por los personajes femeninos complejos, que se animan a mostrar su irreverencia, su fragilidad y la búsqueda de una voz propia.

Con una actuación potente de Sol Claro y una dirección sensible de Ángel Agustín, la obra invita a sumergirse en los rincones más profundos de la memoria y el amor. Una experiencia teatral que promete dejar huella.