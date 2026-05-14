La bronca de Yanina Screpante por el fallo en contra en el juicio por compensación económica que le había hecho a Ezquiel Pocho Lavezzi no fue lo peor que le pasó en los últimos días, sino que la modelo requirió custodia policial.

“Desde el viernes está con policía en la puerta porque la semana pasada tuvo dos amenazas de muerte a su celular”, contó Natalí Weber.

“Está pasando una situación bastante compleja, está muy angustiada, muy asustada”, agregó la panelista de Intrusos.

Sin embargo, la amiga de Screpante se atajó: “No se sabe si es a raíz de lo del Pocho”.

Los conflictos de Yanina Screpante

En cuanto al origen del amedrentamiento, más allá de la investigación oficial en curso, Weber recordó que hace un mes Screpante había tenido un cruce con los vecinos de una casa propiedad de su mamá en Cardales.

El look de Yanina Screpante en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

“Hablé con ella. Ella no quiere salir a hablar porque está muy asustada”.

“Ella tuvo el conflicto con los vecinos, pero justo da la casualidad que una semana antes de que salga el fallo a favor de Ezequiel, ella recibe amenaza de muerte al celular”, cerró sobre Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi.