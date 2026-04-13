El video de Yanina Screpante discutiendo con sus vecinos fue el momento exacto en que la modelo se hartó de sus vecinos, quienes a su vez la escracharon, pero terminaron clausurados.

La frase que desató el infierno que el comercio “es una crotada”, ya que además de tortas fritas vendían mochilas y remeras deportivas, según mostraron el video de seguridad con audio en Puro Show, y con el que había intentado escrachar a la famosa en Facebook.

“Poné un cartel de que hacés chorizos, lo que quieras, pero si siguen con este quilombo llamo a la policía”, advirtió Screpante indignada, luego de aclarar que la parrila que estaba en la vereda podría funcionar sin problemas en el patio del fondo.

El local de al lado de la casa de la mamá de Yanina Screpante.

Cuando uno de los vendedores la cuestionó, ella aclaró: “Yo soy la dueña de al lado y se me van todos los inquilinos. Esto no está habilitado. Yo entiendo que ustedes necesitan laburar, pero hacelo en el fondo”.

“Yo gano plata porque vivo de esto”, enfatizó Yanina en alusión al alquiler de la casa.

El local de al lado de la casa de la mamá de Yanina Screpante.

Escrache, denuncia y clausura

Harta, disparó: “Yo entiendo que esto es una crotada. Los locales ponen una vidriera y eso”.

Entonces le replicaron: “¿Quién sos para decir que esto es una crotada? Uno se busca su forma de laburar”.

Lo cierto es que Screpante se comunicó con el intendente, quien a su vez inspeccionó el lugar y terminó clausurando el improsidado local gastronómico por falta de habilitación.