Mientras disfruta de su reconciliación con Pampita, Martín Pepa y la modelo volvieron a quedar en el centro de la atención. Esta vez, por una inesperada polémica vinculada al exclusivo mundo del polo. Según trascendió este lunes, Carolina habría sido excluida de “Las Palenqueras”, el grupo de WhatsApp que reúne a las parejas de reconocidos polistas.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América), donde aseguró: “La sacaron por unanimidad. A la famosa que sacaron por grasa e infumable es Pampita”. La fuerte versión generó revuelo y expuso una supuesta tensión entre la modelo y el círculo más cercano al ambiente del polo.

Fotos: Instagram (@gossipeame)

El panelista contó además que consultó a fuentes vinculadas a ese entorno y compartió un durísimo testimonio. “Me llegó la información y hablé con la mujer de uno de estos jugadores que estaba dentro del chat. Me dijo: ‘A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Pampita da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo’”, relató al aire.

Por el momento, la modelo no se pronunció sobre estas explosivas declaraciones ni sobre su supuesta salida del grupo de WhatsApp.

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EL ROMÁNTICO PRESENTE DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA

Mientras tanto, Pampita y Martín Pepa atraviesan un gran momento sentimental. A menos de un mes de haber apostado nuevamente al amor, la modelo acompañó a su pareja a un importante evento de polo en Inglaterra.

A través de sus redes sociales, compartió imágenes de su estadía en el Royal County of Berkshire Polo Club, ubicado en las afueras de Londres, donde disfrutó junto a Pepa de la final de la tradicional Club Tropicana Cup, uno de los torneos más exclusivos de Windsor.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Además del evento deportivo, Pampita aprovechó el viaje para recorrer ferias de antigüedades, librerías vintage y algunos de los paisajes más pintorescos de la zona, dejando en evidencia el excelente presente que vive junto a su novio.

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