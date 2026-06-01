La imagen de Máxima Zorreguieta con uniforme militar y boina dejó a todos con la boca abierta. Acostumbrada a brillar en galas y actos oficiales, la reina consorte de los Países Bajos decidió romper todos los moldes: a los 55 años, se sumó como reservista a la Real Fuerza Terrestre y ya completó la primera parte de su exigente formación.

La noticia la confirmó la propia Casa Real neerlandesa a través de sus redes sociales. Máxima, nacida en Buenos Aires, finalizó con éxito la etapa inicial de entrenamiento militar, un desafío físico y mental que no tiene antecedentes en la realeza europea.

La Reina Máxima de Países Bajos se graduió como reservista del ejército (Foto: Inartagram @queen.maxima)

Lejos de ser un gesto simbólico, la decisión de Máxima implica responsabilidades concretas dentro del Ejército. Fue destinada como reservista al Gabinete Militar de Su Majestad el Rey, un puesto clave que no la ata a un regimiento específico, sino que le da un rol global y estratégico.

Tras superar la instrucción inicial, la reina participó de la tradicional ceremonia donde recibió su boina militar, un símbolo reservado para quienes integran el Estado Mayor. La boina de Máxima lleva un león dorado sobre fondo rojo punzó, un emblema exclusivo de los altos mandos del Ejército neerlandés.

La Reina Máxima de Países Bajos se graduió como reservista del ejército junto al rey Guillermo (Foto: Inartagram @queen.maxima)

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A pesar de su estatus real, Máxima no tuvo ningún trato preferencial. Para ganarse la boina, debió cumplir con el mismo programa de entrenamiento físico y táctico que cualquier aspirante a reservista.

Video: Instagram @queen.maxima

La rutina incluyó marchas extenuantes cargando equipo militar, ejercicios de supervivencia, arrastre, camuflaje y defensa personal. Además, la reina fue evaluada en manejo y tiro con armas de fuego, lectura de mapas tácticos, legislación militar y primeros auxilios en zonas de combate. Las autoridades militares remarcaron que la argentina superó todas las pruebas sin privilegios, demostrando un estado físico y mental a la altura de las exigencias de las Fuerzas Armadas.

Cuando complete el curso, Máxima recibirá el rango de Teniente Coronel, un puesto de alto mando reservado para quienes cumplen funciones estratégicas. También se supo que la decisión de la reina responde a la tradición de la Casa de Orange, que mantiene un vínculo activo con las Fuerzas Armadas, especialmente en un contexto donde la seguridad europea vuelve a estar en el centro de la agenda.

La Reina Máxima de Países Bajos se graduió como reservista del ejército junto a su familia (Foto: Inartagram @queen.maxima)

Su marido, el rey Guillermo Alejandro, tiene una larga trayectoria militar y suele pilotear aviones oficiales. Su hija mayor, la princesa Amalia, también se está formando en la vida castrense y ya participó de entrenamientos con la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.

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