Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, sigue rompiendo fronteras y ahora desembarca en Toy Story 5. El productor argentino, que revolucionó la música con sus sessions, fue confirmado como la voz de Santa de Jardín, un personaje que se suma a la saga animada más famosa de Disney y Pixar.

La noticia sacudió a los fanáticos: Bizarrap participará en el doblaje para Latinoamérica y España, y no estará solo.

También se anunció la presencia de (Benito Antonio Martínez Ocasio) Bad Bunny, que tendrá un cameo como “Pizza con Anteojos”. Lo más esperado es que ambos personajes compartirán una escena, prometiendo un encuentro tan inesperado como imperdible para los seguidores de la franquicia y de los artistas.

Así anunció Bizarrap que le pondrá la voz a Santa de Jardín en Toy Story 5.

De la música al cine: Bizarrap y Bad Bunny juntos en la pantalla grande

La incorporación de figuras como Bizarrap y Bad Bunny marca un antes y un después en la saga. Los dos artistas, íconos de la música urbana, se cruzarán en una escena que ya genera expectativa entre los fans de todas las edades.

Bizarrap le pondrá la voz a Santa de Jardín en Toy Story 5. (Foto: IG bizarrap)

En esta quinta entrega, los juguetes más queridos vuelven a la acción, pero esta vez se enfrentan a un desafío inédito: la llegada de la tecnología. Woody (voz original de Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y el resto del grupo deberán lidiar con Lilypad (Greta Lee), una tableta con ideas propias sobre cómo cuidar a su dueña, Bonnie.

Todo lo que se sabe de Toy Story 5

La película está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Oscar, y codirigida por Kenna Harris.

El trailer de Toy Story 5 doblado al español latino.

La producción corre por cuenta de Lindsey Collins, mientras que el guion lleva la firma de Stanton y Harris. Además, la banda sonora vuelve a estar a cargo de Randy Newman, quien musicalizó todas las entregas anteriores.

Toy Story 5 se estrena exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026 y promete una historia cargada de nostalgia, humor y nuevos desafíos para los juguetes más famosos del cine.