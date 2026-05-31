El Servicio Penitenciario de Córdoba salió a desmentir este domingo las versiones que circularon sobre un supuesto intento de suicidio de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en barrio Ampliación Ferreyra.

A través de un comunicado oficial, el organismo aseguró que Barrelier no protagonizó ningún episodio de autolesión mientras permanece alojado en el Complejo Carcelario N.° 1 “Reverendo Padre Luchesse” de Bouwer.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

“Es falsa la información que indica que el interno Claudio Barrelier haya intentado suicidarse dentro del establecimiento penitenciario”, remarcaron desde la institución. Si bien el Servicio Penitenciario negó un intento de suicidio, confirmó que durante los controles médicos y psicológicos periódicos realizados a internos de alto perfil, los profesionales de la salud detectaron ideas y pensamientos suicidas en Barrelier.

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Ante este escenario, las autoridades activaron el protocolo preventivo para resguardar su integridad física y psíquica. Por eso, Barrelier permanece internado bajo custodia permanente en el hospital modular del complejo penitenciario de Bouwer.

Según detallaron, recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental del Ministerio de Salud de la Provincia.Desde el organismo recordaron que tienen la obligación legal y constitucional de garantizar la vida, la integridad física y el acceso a la atención sanitaria de todas las personas alojadas bajo su custodia, sin importar los delitos que se les atribuyan.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

En ese sentido, subrayaron que preservar el estado físico y mental del imputado es fundamental para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso.

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