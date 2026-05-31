Cada domingo al mediodía, el estudio de Almorzando con Juana se transforma brevemente en una pasarela donde la moda y la frescura se mezclan. Esta vez, Juana Viale volvió a ser el centro de todas las miradas con un cambio de look que no pasó desapercibido y que ya generó repercusión en redes sociales.

La conductora, heredera del estilo de Mirtha Legrand, abrió el programa con su habitual espontaneidad: “Hola, ¿cómo están en sus casas? Salió por ósmosis…”, bromeó frente a cámara. Pero enseguida, con el termómetro marcando bajas temperaturas, Juana fue por más y apostó a un look cómodo, abrigado y súper canchero para el otoño.

El radical cambio de look de Juana Viale de este domingo (Fotos: capturas eltrece)

Para esta edición, Juana eligió un sweater calado brillante con patrón zigzag en tonos metálicos, donde el lurex reflejaba la luz del estudio en una paleta de dorados, bronces y plateados. La prenda, de una reconocida marca nacional, se combinó con un pantalón de terciopelo marrón oscuro, recto y de corte clásico, que sumó elegancia y abrigo al conjunto.

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JUANA VIALE SORPRENDIÓ CON UN NUEVO FLEQUILLO Y ACAPARÓ TODAS LAS MIRADAS

Pero el verdadero golpe de efecto estuvo en el peinado: Juana apareció con un flequillo lacio por debajo de las cejas y ondas suaves en las puntas, un cambio radical que acompañó con una actitud relajada y segura.

“Me peinó Juan Fojo, ¡miren qué lindo mi pelo, mi flequillo! Muy lindo. Y le quiero agradecer a Dani, que me prestó parte de todo esto”, contó, fiel a su ritual de agradecer al equipo.

El radical cambio de look de Juana Viale de este domingo (Fotos: capturas eltrece)

El maquillaje, a cargo de Cris Sepúlveda, fue en tonos neutros y con un delineado sutil que realzó la mirada de la conductora. En plano corto, Juana posó descontracturada y confiada, reafirmando su impronta personal.

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