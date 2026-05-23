Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 24 de mayo desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza al reconocido cantante del género folklórico Chaqueño Palavecino y a la influencer Cande Molfese.

Los invitados de Juana Viale del domingo 24 de mayo (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana el actor Carlos Belloso, que actualmente forma parte de la obra teatral Casual, la bailarina Valeria Archimó y la periodista de la Fórmula 1 Florencia Andersen.

MORIA CASÁN VENTILÓ UN PICANTE CHISME DE JUANA VIALE EN VIVO

Todo ocurrió en La Mañana con Moria, donde primero compartieron un tape de Viale en La Noche de Mirtha. Luego la One tomó la palabra y recordó una charla privada con Juana, vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda.

Juana Viale (Foto: Movilpress)

El asesor Fabián Medina Flores había criticado su look para la ceremonia, en la que, paradójicamente, se llevó el Oro. Entonces, Moria contó: “Estábamos haciendo la tapa de una revista y Juana me decía que estaba vampirizada por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”,contó la conductora.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.