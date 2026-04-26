Este domingo, la noche se vistió de gala con una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, el evento que reúne a lo más destacado del mundo fashion, la televisión y el espectáculo argentino. Como cada año, la expectativa estuvo puesta en la alfombra roja, donde las celebridades desplegaron sus mejores looks y marcaron tendencia.

Desde temprano, el ingreso al evento se transformó en una verdadera pasarela. Diseñadores, influencers y figuras del espectáculo apostaron a la originalidad y el impacto visual, con elecciones que fueron desde la alta costura más clásica hasta propuestas vanguardistas y arriesgadas.

La alfombra roja fue el escenario donde cada invitado buscó destacarse. Hubo vestidos de corte sirena, trajes con brillos, transparencias, colores vibrantes y accesorios que no pasaron desapercibidos. Algunos optaron por la elegancia atemporal, mientras que otros se animaron a romper moldes con diseños disruptivos y combinaciones inesperadas.

MARTÍN FIERRO DE LA MODA 2026: LAS FOTOS DE LOS LOOKS MÁS IMPACTANTES DE LA ALFOMBRA ROJA

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Juana Viale y Gino Bogani (Foto: Movilpress)

Pampita (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Evelyn Botto (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Pía Shaw y Analía Franchín (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Teté Coustarot y acompañante (Foto: Movilpress)

Fabián Zitta y acompañante (Foto: Movilpress)

Daniel Gómez Rinaldi (Foto: Movilpress)

Cacho y Alejandra Rubio (Foto: Movilpress)

Romina Propato y Mariano Iúdica (Foto: Movilpress)

Patricia Profumo (Foto: Movilpress)

Romina Gaetani (Foto: Movilpress)

Ingrid Grudke (Foto: Movilpress)

Rossella della Giovampaola (Foto: Movilpress)

Marta Fort (Foto: Movilpress)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Adrián Appiolaza y acompañante (Foto: Movilpress)

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