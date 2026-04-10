La moda argentina se prepara para vivir su noche más esperada. Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025, que se entregarán el domingo 26 de abril en una gala transmitida en vivo y con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.
El anuncio, realizado en el programa A La Barbarossa, estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, y la propia Mazza, quienes compartieron en exclusiva las ternas y celebraron junto a los protagonistas del mundo fashion local.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2025
La expectativa crece en cada categoría, donde se destacan figuras consagradas y nuevos talentos. Estas son las ternas que buscarán quedarse con la estatuilla más codiciada de la moda argentina:
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
- Teté Coustarot (Argentina de Película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor estilo en conducción masculina
- Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel de Brito (LAM)
- Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)
Mejor estilo panelista femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Monna Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en big show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
- Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo masculino en big show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora
- Sebastián Raimondi
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
- Mauro Max de Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzi (Negra Negra)
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefe – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilo masculino en streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo en redes
- Carolina Pampita Ardohain
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
Una gala que promete brillo, emoción y mucha moda
La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda se perfila como uno de los eventos más esperados del año, donde el glamour, la creatividad y el talento argentino serán los grandes protagonistas. Con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, la noche del 26 de abril promete sorpresas, emociones y looks que darán que hablar.