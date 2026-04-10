La moda argentina se prepara para vivir su noche más esperada. Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025, que se entregarán el domingo 26 de abril en una gala transmitida en vivo y con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

El anuncio, realizado en el programa A La Barbarossa, estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, y la propia Mazza, quienes compartieron en exclusiva las ternas y celebraron junto a los protagonistas del mundo fashion local.

Foto: prensa Martín Fierro de la Moda

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2025

La expectativa crece en cada categoría, donde se destacan figuras consagradas y nuevos talentos. Estas son las ternas que buscarán quedarse con la estatuilla más codiciada de la moda argentina:

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina de Película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini (Otro Día Perdido)

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)

Mejor estilo panelista femenina

Sol Pérez (Gran Hermano)

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor estilo panelista masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Monna Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en big show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo masculino en big show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor diseñador/a de moda femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mauro Max de Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzi (Negra Negra)

Mejor influencer de moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilo masculino en streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo en redes

Carolina Pampita Ardohain

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot

Una gala que promete brillo, emoción y mucha moda

La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda se perfila como uno de los eventos más esperados del año, donde el glamour, la creatividad y el talento argentino serán los grandes protagonistas. Con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, la noche del 26 de abril promete sorpresas, emociones y looks que darán que hablar.