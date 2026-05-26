Nahuel Pennisi visitó el estudio de Otro día perdido este lunes 25 de mayo y protagonizó uno de los momentos más emotivos y sinceros del programa.

En una charla mano a mano con Mario Pergolini, el cantante abrió su corazón y explicó con total claridad por qué decidió no operarse de la vista, a pesar de haber tenido la posibilidad de hacerlo.

POR QUÉ NAHUEL PENNISI DECIDIÓ NO OPERARSE: LA EXPLICACIÓN QUE DEJÓ SIN PALABRAS A PERGOLINI

La conversación arrancó con una pregunta directa de Pergolini: “¿Sos ciego de chico, de nacimiento?”.

La respuesta del músico fue igual de concreta: sí, nació sin visión. Pero lo que vino después sorprendió al conductor: Pennisi tuvo más de una oportunidad de someterse a una cirugía para intentar recuperar la vista... y la rechazó.

Nahuel Pennisi explicó por qué no se se operó

“Opté por no hacerlo”, reconoció el artista, y enseguida explicó los motivos. El primero, contundente: nadie le podía garantizar que fuera a ver. El segundo, igual de determinante: se trataba de una intervención de alto riesgo.

Su condición se llama micro-oftalmia, una patología que afecta el funcionamiento de los nervios ópticos, los encargados de transmitir la información visual al cerebro.

LA FRASE DE NAHUEL PENNISI QUE PARALIZÓ EL ESTUDIO DE OTRO DÍA PERDIDO

Lejos de presentarse como alguien limitado por su condición, Pennisi dejó en claro que lleva una vida plena y activa: “Yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici”, le dijo a Pergolini, quien no pudo ocultar su asombro.

La discapacidad visual no le pone límites ni en el escenario ni en la vida cotidiana

El conductor se negaba a creer que el músico anduviera en bicicleta, y la imagen generó uno de los momentos más memorables del programa.

Su historia, contada en primera persona y sin filtros, volvió a confirmar por qué se ganó el cariño del público argentino mucho más allá de su música.