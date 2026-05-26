María Fernanda Callejón rompió en llanto en La Mañana con Moria al referirse al fallo judicial que declaró culpable a su exesposo, Ricky Diotto, por violencia de género y lesiones leves agravadas por el vínculo. La actriz se mostró vulnerable y sincera al relatar el impacto que tuvo la sentencia en su vida y en la de su hija.

Durante la entrevista, Moria Casán le preguntó: “¿Cómo estás? Lloraste todo el tiempo, estás drenando todo lo que pasó, contame ¿por qué estás así?”.

Callejón, visiblemente afectada, respondió: “Me lo pedía el cuerpo. El llanto no es debilidad, es fortaleza, estoy acostumbrada al Boca-River, estoy pasando por un postraumatismo por todo lo que he vivido, la violencia psicológica deja estas secuelas”.

La conductora fue directa: “¿Tenés miedo?”. Sin dudarlo, Fernanda confesó: “Mucho, me da miedo él, me ataca a su manera, solapadamente, como cualquier narcisista psicopático integrado. Él todo el tiempo hace estrategia, estoy tratando de entender todo lo que estoy pasando, no me gusta traerlo al trabajo, me da vergüenza, todo lo que él hace resta mi credibilidad de tantos años".

María Fernanda Callejón, angustiada en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

En medio del dolor, Callejón remarcó su mayor preocupación: el futuro de su hija. “A mí me preocupa porque estoy criando una hija en este mundo”, subrayó, dejando en evidencia el peso que la situación tiene en su vida cotidiana y en su rol como madre.

EL FALLO JUDICIAL CONTRA RICKY DIOTTO

El exmarido de la actriz, Ricardo Diotto, fue declarado culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. La Justicia le impuso una condena de cuatro meses de prisión en suspenso y cuatro años de cumplimiento de reglas de conducta.

La sentencia representa un capítulo clave en la lucha de Callejón por dejar atrás una etapa marcada por el sufrimiento y la violencia. Sin embargo, Fernanda Callejón dejó en claro que el proceso no termina con el fallo: “Estoy tratando de entender todo lo que estoy pasando”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.