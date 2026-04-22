María Fernanda Callejón exigió la detención inmediata de Ricardo Diotto en pleno juicio contra el padre de su hija, y trascendieron los escandalosos motivos de la solicitud.

En medio de sus siete horas de declaración en el juzgado de Campana, el abogado de la panelista de La Mañana con Moria elevó el planteo al juez tras asegurar que el odontólogo había incomodado a una testigo que a la postre no quiso presentarse a la audiencia.

La información la dio Débora D’Amato en A la Tarde, donde detalló que la situación aludida se habría dado durante el sacramento de la comunión que la niña compartió con sus compañeros del colegio, y que según Callejón en ese evento Diotto “sacaba fotos, grababa y se acercaba” a una madre.

Episodio que habría terminado con un nene de cuatro años llorando y su familia retirándose de la ceremonia.

La decisión del juez

Ahí, la letrada Andrea Campbell acotó que ese gesto podría ser considerado “un amedrentamiento” que amerite hasta cuatro años de prisión, y D’Amato reconoció que “por eso piden la detención inmediata”.

Aunque luego la Campbell comentó que es habitual que los testigos se arrepientan de participar de conflictos judiciales de otras familias.

Frente a los argumentos de María Fernanda Callejón el juez desestimó la detención, pero le impuso a Ricardo Diotto la prohibición de acercarse a los testigos de la causa. Es decir, que no podría llevar a la nena a la escuela...