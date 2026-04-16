Este jueves 16 de abril arrancó el juicio que María Fernanda Callejón le inició a su ex pareja, Ricky Diotto, por violencia de género. La causa, que tendrá seis audiencias, puso en el centro de la escena la relación entre ambos y el futuro de su hija, Giovanna.

Horas antes de la primera audiencia, Diotto brindó una entrevista conmovedora en Desayuno Americano, donde se mostró visiblemente afectado por la situación, al punto de quebrar en llanto. El músico aseguró que está “tranquilo” porque, según sus palabras, “no hice nada”, pero reconoció el impacto emocional y físico que le genera el proceso judicial: perdió piezas dentales y cabello por estrés.

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón

“Estoy tranquilo porque no hice nada. Es una lástima, pero bueno, así estamos, a poner la cara como hice toda la vida. Llegar a esta instancia y pasar por esto me parece innecesario, pero ella tomó una decisión y hay que poner la cara”, expresó Diotto.

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Durante la entrevista, Diotto reveló que su ex le propuso un acuerdo: “En su momento me ofreció como propuesta que le dejara la casa y levantaba la denuncia, pero yo no lo acepté porque no le hice nada y no iba a ceder esas cosas. Vendimos la casa, perdí mi departamento, todo”.

Sobre la situación actual de Callejón, que vive en un hotel junto a su hija, el músico fue tajante: “Es una decisión de ella, con la plata que gasta en la camioneta te alquilás un departamento, pero ella quiere seguir haciendo esa vida de diva y vivir en un hotel, yo no puedo hacer nada”.

Ricky Diotto se quebró al hablar de su largo conflicto con María Fernanda Callejón

“Una persona normal, en vez de gastar un dineral en mantener una camioneta, se compra un auto más chico y alquila un departamento. Parece que yo estoy loco porque mi hija vive en un hotel. Mi hija es una reina y tiene que vivir en una casa normal”, agregó, visiblemente afectado.

Consultado sobre si evalúa pedir la tenencia de Giovanna, Diotto no lo descartó: “No lo sé… ¿Y cómo no lo voy a evaluar? Pregúntenle a quien tenga hijos. Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 de la mañana a 1 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado y yo chito la boca”.

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El músico insistió en su inocencia y cuestionó el avance de la causa: “Voy a poner la cara porque yo no hice nada. En un principio la carátula de la causa era amenazas y lesiones y después, como no pudieron probar nada, pusieron tentativa de lesiones leves. Todo el quilombo que están haciendo para averiguar si yo le quise pegar, que no fue así”.

Sobre el final, Diotto recordó cómo terminó la relación con Callejón: “Tuvimos un matrimonio bárbaro y cuando yo me fui de mi casa lloramos juntos y nos dimos un abrazo hermoso”, dijo y recordó que la abogada que la aconsejó iniciarle la causa por violencia un año después “está presa porque lideró una banda en un secuestro extorsivo”.

El hermano de Ricky Diotto fulminó a María Fernanda Callejón tras la denuncia en su contra.

“¿No la ven en el estado en el que está? Está peleada con la vida y con todo el mundo, el papelón que hizo en televisión con Cinthia Fernández. Lo que más lástima me da es que después mi hija dentró de 10 años va a buscar eso y lo va a ver, un papelón”, señaló,

Entre lágrimas, cerró: “Con mi hija tengo una relación increíble, es mi vida, disfruto con ella paseando y en Instagram. Yo soy una persona de bien, a mí eso no me lo va a quitar nadie. No me emociono, estoy agotado, bol#$%, estoy agotado”.

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