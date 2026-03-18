La discusión de Cinthia Fernández con María Fernanda Callejón en vivo del martes se convirtió en uno de los temas del día, y como la novia de Roberto Castillo acusó a su compañera de “querer pegarle” en maquillaje y “amanazar con hablar de sus hijas”, ahora Callejón respondió sin filtro.

“Primero que nada quiero decir que para mí me hiciste un gran favor en ir al corte en lo personal, y creo que también a la gente”, reconoció a Federico Seeber, el reemplazante temporal de Moria Casán, ante la ausencia también de Cinthia, que participa sólo dos veces por semana.

En tono calmo, conteniendo sus expresiones corporales y gestos de cierta angustia, Callejón siguió: “Yo no estoy acostumbrada a vivir en este tipo de climas, en ningún ámbito laboral, por más que haya una campaña de difamación hace tres años y medio, y se diga lo contrario, no es así”.

Así fue cómo las panelistas de La Mañana con Moria casi se sacaron en vivo.

Cuando Gustavo Méndez intentó saber quiénes la difaman, ella eludió las precisiones al afirmar “que digan lo que quieran” y luego reconocer que para ella “fue absolutamente avergonzante”.

“Este es un equipo maravilloso. Y la verdad que Todo tiene un límite para mí. El límite se vio ayer. Cuando alguien te agrede uno no es la mejor versión todos los días, las 24 horas del día. Agradezco que hayamos ido al corte porque a mí me avergüenza”, resaltó sobre sus compañeros de La Mañana con Moria.

Los crípticos sarcasmos de María Fernada Callejón

“Todo lo que se dijo en la pantalla, lo agradezco. Lo agradece este programa. Agradezco todas las calumnias e injurias que han tenido cada uno de ustedes hacia mi parte. Les mando un beso gigante”, continuó en elíptica referencia a sus detractores de otros programas.

Federico Seeber y María Fernanda Callejón.

Sin mencionarla de forma directa, al final María Fernanda Callejón aludió a Cinthia Fernández: “Y lo que sostiene también mi compañera, que para mí es totalmente falaz”.

Como Nazarena Di Serio blanqueó que se quedó “con las ganas de saber qué era lo falaz”, Callejón sonrió a cámara en silencio.

Cinthia Fernández se casará con Roberto Castillo. Foto: Instagram (@cinthia_fernandez_)

“Va a estar todo bien. Soy una persona que pone paz. Más allá de que soy tana y voy a cumplir 60 años en junio. Ya ni siquiera pido que me respete como profesional... Sino como mujer. Simplemente se lo he pedido en forma personal. Quiero vivir en un clima armónico con vínculo sano. Ojalá que se pueda”, cerró María Fernanda Callejón.