Si faltaba algo para confirmar que Cinthia Fernández no se puede ni ver con María Fernanda Callejón, este martes quedó claro cuando mantuvieron otra escandalosa discusión en vivo que Federico Seeber intervino y mandó al corte.

“Estoy recaliente. Ella me quiso pegar”, admitió Cinthia en un audio que le envió a Natalie Weber, quien tuvo una mala experiencia con Callejón en Pasó en América.

Con Moria Casán ausente con aviso, Fernández precisó: “Ya en un momento empecé a grabarla porque es un montón. La pasaba por arriba a Amalia Díaz Guiñazú. Tiene mucha ignorancia y se saca cuando yo le digo eso. Pero yo estaba hablando en un plano profesional. Y yo me voy siempre rápido del canal, porque tengo que ir a buscar a mis hijas”.

Fernanda Callejón. Foto: captura de pantalla de eltrece

En ese momento aclaró cuándo pasó el pico de tensión fuera de cámara: “Ella en camarines subió a los gritos. La escucharon dos de mis compañeras, y las de peinado también. Amenazó que iba a hablar de mis hijas en público”.

“Por cucaracha (desde la producción) le decían, pará, Fernanda, pará, Fernanda. Equivoqué el momento de reacción pero ella es desagradable. Se metió con mis hijas. Amenazó de hablar en vivo. Hay cosas que no se hacen", cerró.

Cinthia Fernández defendió a Roberto Castillo, su pareja, y por eso discutió con María Fernanda Callejón.

Las fuertes declaraciones de Cinthia sobre María Fernanda

“Lo de Fernanda viene hace rato, es una persona que ya no me interesa. La veía que estaba haciendo comentarios por lo bajo, lo mismo de siempre. De Fernanda no me interesa hablar, ya está”, explicó en una nota al salir de eltrece.

Cinthia Fernández reconoció sus roces con María Fernanda Callejón al salir de La Mañana con Moria.

“Por la emoción y el hartazgo que tengo respecto de Fernanda opaqué ese momento”, continuó.

Al final de esa nota con Intrusos, Cinthia chicaneó a Fernanda y dejó sembrada la duda sobre lo que realmente sucedió fuera de cámara: “La producción estuvo al tanto de lo que pasó con Fernanda. No soy yo a quien tienen que calmar”.