María Fernanda Callejón volvió a estar en el centro de la escena tras su fuerte cruce con Cinthia Fernández en el programa La Mañana con Moria. Invitada a Puro Show, la actriz no esquivó el tema y dejó frases picantes sobre la convivencia en los paneles y la relación con sus compañeras.

“¿Qué pasó con Cinthia?”, le preguntaron apenas llegó al estudio. Callejón, sin vueltas, respondió: “No sé, pregúntenle a ella. Yo no me peleé con Cinthia. A mí me tocaba en la rutina hablar, contestarle al señor Ángel De Brito, 'el Diablito’, como le digo yo, que sistemáticamente me viene pegando hace más o menos tres años. Ella me sacó de contexto”.

“Hay una cuestión de piel con Cinthia, porque siempre son las que más discuten o las que chocan en el programa, ¿o no?“, le dijo Pampito y la actriz fue clara sobre su vínculo con Fernández: ”No, ella discute conmigo. Yo finjo demencia, yo trabajo, te juro, porque soy profesional”.

María Fernanda Callejón con Pampito y Matías Vázquez en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“A mí lo que me extraña es la doble faz de Cinthia, porque hoy por ejemplo entramos al piso las dos buena onda, y me cuenta cosas... es lógico, son amigos con Ángel, ella habla sola”, sumó Callejón y el conductor le dijo: “Ella dice que interrumpís todo el tiempo”.

“Bueno, pero eso es algo que instaló ‘el Diablito’, instala permanentemente cosas porque sistemáticamente hace mobbing conmigo. Me han peleado y me han pegado estando en el piso mucha gente. Y cuando uno decide, después de tanto dolor que pasé, aprendí a que yo no me callo más ni nadie me manda a callar”. sentenció Fernanda.

EL CRUCE DE FERNANDA CALLEJÓN CON NATALIE WEBER

En medio del ida y vuelta, Fernanda Callejón también fue consultada por sus dichos sobre Natalie Weber y la polémica por la marca del auto. “¿Qué quisiste decir cuando hablaste de la marca del auto de Natalie, eso no es denigrar a una mujer? Sono qué la estabas denostando", indagó Angie Balbiani.

A lo que la actriz contestó: “Al contrario, ella hacía mucho hincapié en que le dejen el lugar de su camioneta, la marca te da poder, y la actitud con que llegaba, quise decir que lo suyo es abuso de poder, sacaba chapa, decía que era amiga de Pamela David, me salió eso por decir. Qué lastima, tantas veces me denostó ella a mí”.

