María Fernanda Callejón protagonizó un explosivo descargo en La Mañana con Moria luego de que Ángel de Brito asegurara en LAM que “a ella no la quiere nadie en América”.

Visiblemente enfurecida, la panelista apuntó con dureza contra el conductor y lo acusó de violencia y misoginia.

captura de pantalla de elrtece.

María Fernanda Callejón estalló en vivo contra Ángel de Brito

“Vos tenés un problema personal conmigo desde hace muchos años y la verdad que esta guerra que me planteás no la entiendo”, lanzó Callejón en pleno vivo, antes de ir aún más lejos.

“Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango. Me decís gagá, te metés con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia”, afirmó.

En su descargo, María Fernanda también recordó el vínculo que tuvo con De Brito en el pasado y aseguró que siempre lo ayudó. “Yo te conocí cuando no eras nadie. Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños, te defendí en momentos difíciles y después me llamabas como ‘Angelita’”, sostuvo, visiblemente indignada.

Lejos de bajar el tono, Callejón fue tajante al marcar un límite: “Más que misoginia, esto ya es violencia. ¿Quién sos vos para desvalorizarme y decir que no valgo un peso?”.

Y agregó otra acusación que profundizó el conflicto: “Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”.

Además, la actriz señaló que De Brito habría tomado partido por su ex pareja Ricky Diotto en un momento personal muy delicado. “Te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida. Eso no se hace”, disparó.

Antes de cerrar, Callejón volvió a dirigirse directamente al conductor de LAM con un mensaje contundente: “Angelito, cortala conmigo. Yo no te hice nada. Yo hablo porque tengo voz propia y nadie me baja línea”.