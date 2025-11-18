María Fernanda Callejón fue la protagonista de un momento muy emotivo en La mañana de Moria por eltrece.

La actriz no pudo contener las lágrimas al referirse al conflicto judicial que mantiene con su exmarido, el odontólogo Ricky Diotto, con quien se separó en junio de 2022 tras 11 años de matrimonio y ser padres de Giovanna.

La ruptura derivó en una “guerra” en los tribunales: Callejón denunció al padre de su hija por violencia de género y violencia económica..

María Fernanda Callejón rompió en llanto en vivo y le hizo un pedido a su ex, Ricky Diotto (eltrece)

El llanto de Callejón y el reclamo a Diotto por la paz

Con la voz quebrada y al borde del llanto, Callejón se refirió al inicio de la batalla legal y al impacto en su hija: “Lo primero que hizo él fue pedir tenencia compartida. Me lo exigió. Yo estaba muy vulnerada, pero mi hija no quiso y tuve que cambiar el régimen de comunicación. Igual nunca dejó de ver al padre y estoy chocha de que lo vea“.

Sumida en llanto, María Fernanda le pidió a su ex: "A mí me encantaría la paz. Pido paz, paz, porque la vida es una sola. Creo en la utopía de poder sentarnos a una mesa y poder decirnos ‘che, hoy laburo...’“.

Actualmente, y debido a la gravedad de las denuncias, Callejón reveló que la comunicación entre ellos está completamente interrumpida por motivos de salud y legales.

"Hoy por proscripción médica tenemos contacto cero“, sentenció.

A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre Diotto, la actriz insistió en que su accionar ha sido una respuesta a las circunstancias que vivió: “Yo no tengo nada en contra de él. Simplemente fui receptora de situaciones”, expresó Callejón, visiblemente quebrada en vivo.

