María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvieron a cruzarse en Tribunales de Campana, en el marco de la audiencia preliminar de la causa por violencia de género que los enfrenta.

Consultada por el programa A la Tarde, Callejón no pudo ocultar las emociones que le recorrieron por el cuerpo: “Esperé tres años por esto y es un comienzo. Estoy feliz dentro de lo que es el contexto y con mucha expectativa”, expresó.

Con el apoyo de su letrado, quien destacó que “estamos iniciando un camino de entendimiento, ya pasamos por el de la ruptura y lo traumático”, la actriz hizo hincapié en la importancia de contar con acompañamiento en este tipo de procesos. “El acompañamiento de los abogados, en este proceso tan difícil, es muy importante para las víctimas”, señaló.

Pero sin dudas, la frase más fuerte llegó cuando fue consultada sobre cómo vivió el reencuentro con Diotto: “Todo lo que uno hace es por mi hija. A mí ya me rompieron”.

Antes de retirarse del edificio judicial, María Fernanda remarcó el costado más humano de la audiencia: “La sensación de estar acá no es linda, pero el juez tiene una gran mirada humana“. Y cerró, a flor de piel: ”Hay una mamá que quiere preservar a su hija… a nuestra hija”.

POLÉMICO POSTEO DE RICKY DIOTTO EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON MARÍA FERNANDA CALLEJÓN: “EL MEJOR NEGOCIO”

En medio del conflicto que tiene con María Fernanda Callejón, con quien tiene a su hija Giovanna, y a poco de confirmarse que se separó de Delfina Gerez Bosco, Ricky Diotto dio que hablar con su sugestivo posteo en las redes.

“Sean buenas personas, es el mejor negocio. Atesoren momentos con amigos, familia y rodéense de gente que les haga bien al corazón”, comenzó diciendo Ricky, en una publicación que subió a Instagram Stories

“El parabrisas es más grande que el espejo retrovisor porque es mucho más importante el camino por delante que lo que dejaste atrás”, agregó. Y cerró, sin especificar si sus líneas estaban dirigidas a alguien en especial: “Fin”.